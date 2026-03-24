快訊

影／紐約機場撞機2死事故音檔曝光 塔台人員鬆口認「我搞砸了」

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

為何有人能待同公司20年？ 過來人曝1關鍵：做到退休

聯合新聞網／ 綜合報導
有人頻繁跳槽，也有人同公司一待就是數十年，一名網友好奇，究竟是什麼原因，能讓人長期待在同一間公司不離職。示意圖／AI生成
有人頻繁跳槽，也有人同公司一待就是數十年，一名網友好奇，究竟是什麼原因，能讓人長期待在同一間公司不離職。示意圖／AI生成

有人頻繁跳槽，也有人同公司一待就是數十年，一名網友好奇，究竟是什麼原因，能讓人長期待在同一間公司不離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期觀察到有些人可以在同一間公司任職多年，甚至超過20年，讓他相當好奇背後原因，究竟是因為薪資優渥、人際關係良好，還是單純不想重新適應新環境？

貼文一出後，最多網友點出「請假方便」是久待的主因，紛紛表示「特休不用說明理由，很好請」、「好請假，方便追星」、「好請假，而且每年都有調薪」、「目前工作待了二十幾年，不離職其中一個原因，是捨不得我28天的特休」、「只要做好份內工作，想請假就請，主管不會過問」。

此外，也有部分網友回應「主管願意帶人，願意教」、「遇到事情會主動出來坦的上司」、「工作有成就感，工作氣氛好」、「同事好相處最重要」、「離家很近，可以走路去上班」、「加班都會正常支付加班費」、「工作有成就、有挑戰、有成長」。

年後是轉職潮，不少人會趁此時謀求更好的職缺。本站曾報導，一名網友分享「各個離職時間點」，其中的原因，包括：3個月內離職通常和工作本身相關；6個月到1年則和直屬主管有關；1年半到2年內離職和組織文化有關；3年到5年離職和個人發展有關；5年以上離職則是職業倦怠。而工作10年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因。

對此，多數網友共鳴表示「我只能回答，這答案正確率突破100%」、「滿準的」、「好像有道理」、「我就是，6個月一到就離職的」、「喜歡最後一句」、「最後一個最準」。

人際關係 職場 退休 離職

延伸閱讀

公司宣布裁員！員工「搶著擺爛」主管看傻 網笑翻：這點錢才不陪你演

只能認命領低薪？他狠酸「文組生別妄想翻身」 網傻眼：只是撿到時代紅利

相關新聞

公務員鐵飯碗生鏽？ 他揭公職5大崩壞關鍵 網友嘆：就餓不死

近年公職吸引力是否下滑，引發社群與媒體持續關注。一名網友在「Dcard」論壇發文直言「公務員根本沒優勢啊」，重新檢視過去被視為「鐵飯碗」的工作價值，貼文迅速引發討論。

為何有人能待同公司20年？ 過來人曝1關鍵：做到退休

有人頻繁跳槽，也有人同公司一待就是數十年，一名網友好奇，究竟是什麼原因，能讓人長期待在同一間公司不離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

違反最低工資共罰330萬元 服務業、製造業、零售業入列

2025年全國勞動條件之勞動檢查共計實施34,705場次，查有違反法令情形計7,658場次，其中因工資給付低於法定最低標準，違反《最低工資法》第5條或《勞動基準法》第21條規定之處分案件共計153件，罰鍰金額計330萬元。

設計AI自動化竟害「全部門被資遣」！員工悲憤離職結局反轉 網叫好：老闆活該

在AI持續發展的現代，該如何利用AI提升工作效率，是每個上班族都要面對的問題。一名網友發文，稱有一間公司的企劃員工開發了自動化流程，老闆立刻決定資遣整個部門，結果那位員工認為老闆「沒道義」也跟著離職，最後公司大亂、客訴不斷，此事件讓網友們大呼過癮，直言：「忘恩負義的老闆活該」。

博客來清潔阿姨翻版…她在台電工作21年 剩4年退休慘遭廠商資遣

網路書店博客來幾年前因解僱一名年資20多年的清潔阿姨，「假承攬、真僱傭」的畸形勞雇關係遭到炎上。台灣勞動派遣產業工會今揭露，同樣的勞權悲劇也在國營事業台電上演。在台電服務長達21年的資深收費員施小姐，因一年一聘，明明在台電任職21年，年資卻歸零，更在離退休僅剩4年之際，被新任廠商不續聘，頓失經濟收入。

面試「38K要全台跑還嗆人」她怒退場 網見1 關鍵吵翻：超不OK

一名女網友在Dcard發文，分享自己面試經歷，直言「現在面試都這樣嗎」。她表示當天提早15分鐘抵達，面試經理卻在三點才不疾不徐的出現，對方一坐下就因她「履歷放在車上」露出不耐神情，後續面試過程中頻頻打斷發言，整體互動讓她相當不舒服。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。