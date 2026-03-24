為何有人能待同公司20年？ 過來人曝1關鍵：做到退休

有人頻繁跳槽，也有人同公司一待就是數十年，一名網友好奇，究竟是什麼原因，能讓人長期待在同一間公司不離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期觀察到有些人可以在同一間公司任職多年，甚至超過20年，讓他相當好奇背後原因，究竟是因為薪資優渥、人際關係良好，還是單純不想重新適應新環境？

貼文一出後，最多網友點出「請假方便」是久待的主因，紛紛表示「特休不用說明理由，很好請」、「好請假，方便追星」、「好請假，而且每年都有調薪」、「目前工作待了二十幾年，不離職其中一個原因，是捨不得我28天的特休」、「只要做好份內工作，想請假就請，主管不會過問」。

此外，也有部分網友回應「主管願意帶人，願意教」、「遇到事情會主動出來坦的上司」、「工作有成就感，工作氣氛好」、「同事好相處最重要」、「離家很近，可以走路去上班」、「加班都會正常支付加班費」、「工作有成就、有挑戰、有成長」。

年後是轉職潮，不少人會趁此時謀求更好的職缺。本站曾報導，一名網友分享「各個離職時間點」，其中的原因，包括：3個月內離職通常和工作本身相關；6個月到1年則和直屬主管有關；1年半到2年內離職和組織文化有關；3年到5年離職和個人發展有關；5年以上離職則是職業倦怠。而工作10年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因。

對此，多數網友共鳴表示「我只能回答，這答案正確率突破100%」、「滿準的」、「好像有道理」、「我就是，6個月一到就離職的」、「喜歡最後一句」、「最後一個最準」。