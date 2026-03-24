公務員鐵飯碗生鏽？ 他揭公職5大崩壞關鍵 網友嘆：就餓不死

近年公職吸引力是否下滑，引發社群與媒體持續關注。一名網友在「Dcard」論壇發文直言「公務員根本沒優勢啊」，重新檢視過去被視為「鐵飯碗」的工作價值，貼文迅速引發討論。

原PO從多個面向分析公職現況，直指五大崩壞劣勢：福利落差明顯、穩定優勢下降、薪資成長有限、貸款效益有限、退休誘因減弱。

原PO進一步指出，例如不少企業提供餐點、零食櫃與下午茶，「一餐200一個月也要好幾千」，相較之下公部門較為欠缺。而且，尾牙與春酒品質不佳，「比我自己假日去吃的還差」，距離所謂的「福利好」，真的差很遠。

此外，產業界常說少子化導致缺工，他認為不可能失業的，「外面隨便找都有，104每天通知不要不要的」，公職鐵飯碗穩定優勢不再明顯。

再者，公務員貸款低利優惠，根本吃不到，薪水低到頭期款都湊不出，利率再低也沒實質意義。又說公務員退休金有多少多少，工作不到30年談退休，根本是免談，「搞不好40歲就掛了」，自己想都沒想過。以上種種因素，都讓原PO覺得公職優勢早已消失。

貼文曝光，網友回應呈現兩派。表示認同者覺得原PO「說得很實在」、「被政府越弄越差」，甚至直言公職條件逐年下滑，「以前是中間、穩定，現在是穩定偏爛」；也有人坦言「文組如我也只能期待公職帶來的穩定而已」、「就餓不死」。

相對地，另一派則強調公職仍具有基本保障優勢，「就比上不足，比下有餘」、「撇開高薪工作外面更爛」，亦有人點出制度優勢，「公務員能請育嬰假不會被刁難！超大優勢！」、「叫你滾滾不了」，認為穩定性高極具吸引力。

此外，過去本站也曾報導，隨著基本工資持續調升，公職起薪與民間差距縮小，加上調薪機制較慢、通膨壓力與工作負荷增加，使部分人認為公務員呈現「窮得穩定」的狀態，進一步影響國考報名意願。