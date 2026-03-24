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博客來清潔阿姨翻版…她在台電工作21年 剩4年退休慘遭廠商資遣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣勞動派遣產業工會今召開記者會指出台電存在的「假承攬、真僱傭」問題，在台電服務長達21年的資深收費員因一年一聘，年資不斷遭歸零，更在離退休僅剩4年之繼，遭新任廠商不續聘。記者葉冠妤／攝影
台灣勞動派遣產業工會今召開記者會指出台電存在的「假承攬、真僱傭」問題，在台電服務長達21年的資深收費員因一年一聘，年資不斷遭歸零，更在離退休僅剩4年之繼，遭新任廠商不續聘。記者葉冠妤／攝影

網路書店博客來幾年前因解僱一名年資20多年的清潔阿姨，「假承攬、真僱傭」的畸形勞雇關係遭到炎上。台灣勞動派遣產業工會今揭露，同樣的勞權悲劇也在國營事業台電上演。在台電服務長達21年的資深收費員施小姐，因一年一聘，明明在台電任職21年，年年年資卻歸零，更在離退休僅剩4年之際，被新任廠商不續聘，頓失經濟收入。

派遣工會秘書長吳昭儒表示，施小姐從38歲起在台電台北南區營業處工作，至今將近60歲，因台電採取「一年一換」的勞務委外模式，這21年來，施小姐頻繁更換雇主，光投保單位就超過10家，任職時間被切成碎片，無法累計年資，前15年因台電未支付廠商相關價金，施小姐甚至都沒有特休假，21年以來領的也都是最低工資。

他指出，2023年施小姐就曾被不續聘，當時透過勞資爭議調解回復工作，沒想到短短兩年多又再度發生。吳昭儒說，國公營事業表面上不是雇主，私下卻可能透過手段鼓動廠商續聘、不聘哪些人，一年一換的採購模式，剛好讓標案銜接期成為迫使勞工隨時失業的隱形殺手。

吳昭儒批評，台電此案甚至比博客來清潔阿姨事件更惡劣，凸顯政府單位長年以假承攬、真僱傭來規避責任，監察院2019年曾糾正經濟部、中油，明確指出國營事業勞務委外，指揮監督派駐勞工，並利用標案更換使年資歸零、剝奪特休及資遣費，中油或其他公家機關已陸續改善，承諾讓承攬人員合計年資，台電卻繼續無視監察院警示，仍將標案制度當成損害勞工權益的合法外衣。

施小姐說，她在台電盡心盡力工作21年，卻無緣無故被資遣，而且已經不是第一次，對她身心造成很大傷害，她要的也不過是回到工作崗位，拿回自己應有的工作權益。

台北市產業總工會副理事長王燕杰說，台電事件不只是「年資清洗」的問題，快退休還解僱對方，更是中高齡就業歧視，身為國營事業單的台電，怎會放任底下發生這樣的事？施小姐絕非個案，光是她同單位就有7名承攬人員，未來都有可能遭遇同樣情況，呼籲勞動部就台電委外人力標案進行勞動檢查，並擴大檢查所有的國公營事業單位。

吳昭儒強調，勞動部應全面通盤檢討政府機關、公營及國營事業中普遍存在的「假承攬、真僱傭」問題。政府單位不應成為轉嫁勞資風險、帶頭濫用標案的壞榜樣，也呼籲台電盡快讓施小姐復職，確保她21年累積的特休、勞退等權利不因標案更迭受損。

台電公司回應，經了解，2026年新得標承攬廠商本於承攬契約，經審慎評估人力規畫、施員過往工作表現，因此不予續聘。2025年原承攬商原擬另安排施員於其他單位繼續服務，但施員不願接受，去年底原承攬商擬開立離職證明書，供申請失業相關補助，仍遭拒絕。

台電表示，承攬商與其招募的員工所簽訂的勞動契約，與台電與承攬商所簽訂的承攬契約，主、客體不同。本於承攬契約，台電無權介入雙方勞資關係，承攬商人力招募及管理所衍生勞資爭議，應回歸勞動契約，由雙方協商解決。

中油 博客來 勞動部 資遣

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