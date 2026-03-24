設計AI自動化竟害「全部門被資遣」！員工悲憤離職結局反轉 網叫好：老闆活該

在AI持續發展的現代，該如何利用AI提升工作效率，是每個上班族都要面對的課題。一名網友發文，稱有一間公司的企劃員工開發了自動化流程，老闆立刻決定資遣整個部門，該名員工認為老闆「沒道義」也跟著離職，最後公司大亂、客訴不斷。此事件也讓網友們直呼：「忘恩負義的老闆活該」。

一名網友在Threads發文，表示他近期聽到了一個消息，有個公司的企劃員工用AI開發了自動化的流程，老闆聽完報告後非常滿意，隔天立刻決定裁撤全部相關部門，並給予資遣費用。

原PO描述，那名企劃員工非常難過，認為是自己害其他同事被資遣，更覺得老闆沒道義，於是帶著開發完的程式離職了。而這名員工離開後，「換老闆崩潰了」，因為老闆自己根本弄不出來自動化流程，整個公司大混亂、客訴更是一直打進來。

後來老闆透過朋友聯繫原PO，希望他能幫忙公司開發流程，原PO只回應「我最近有點忙，AI專業的很多，網路上應該很好找啦」。原PO強調，聽過很多類似因為AI裁員的事件，此案例是他聽聞過最糟糕的處理方式，呼籲各個公司都要重視員工。

此文一出，引來不少網友拍手叫好，「忘恩負義的老闆活該」、「這種老闆太愚蠢，就讓他在業界競爭中淘汰」、「老闆妄想靠AI來取代大量的人力節省成本，但卻完全忘記技術終究是在人的身上」、「喜歡這種現世報的故事」。

更有內行網友提到，使用AI也需要判斷與糾錯的能力，並不容易，老闆以為設計自動化流程是AI的功勞，其實是那名員工的能力非常強，是他善用AI這個工具，讓其提出多元方案，老闆只有看到AI成功，卻忽視員工養AI的實力，「AI是工具，協助提升效率，不是取代人類」。

持續發展的AI是否將取代文組工作呢？一名網友曾指出，以科技產業為主軸的台灣，理工背景原本就具優勢，而過去被戲稱為「地獄模式」的文組，如今在AI時代恐面臨更嚴峻挑戰。但有其他網友認為被AI取代的不只是文組，例如開發軟體的工程師、IC設計的員工都可能被取代。