面試「38K要全台跑還嗆人」她怒退場 網見1 關鍵吵翻：超不OK

一名女網友在Dcard發文，分享自己面試經歷，直言「現在面試都這樣嗎」。她表示當天提早15分鐘抵達，面試經理卻在三點才不疾不徐的出現，對方一坐下就因她「履歷放在車上」露出不耐神情，後續面試過程中頻頻打斷發言，整體互動讓她相當不舒服。

原PO指出，更讓她傻眼的是職缺內容與實際說明落差甚大，原本在求職平台上未提及「全台派遣」，卻在現場才告知需依公司需求全台支援。進一步詢問交通與補助細節時，卻遭對方以強硬語氣回應，甚至回嗆「妳只要回答接不接受就好，不然我開十萬妳也不會做」，讓她當場決定結束面試離開。

不過貼文曝光後，輿論並未一面倒挺原PO，不少網友反而將焦點放在她的開場表現，「面試說履歷放車上這開頭超不OK」、「既然要求帶紙本履歷，這樣等於直接扣分」，也有人認為如果約三點面試，那麼面試官三點出現並無不妥，質疑她對基本面試禮儀準備不足。

另一方面，也有網友認為公司問題同樣不小，「工作內容與薪資說明不清很誇張」、「態度像在挑能不能被操的人」，直言這根本是「慣老闆遇到奇葩面試者」。

面對類似面試衝突，其實不少職場專家也提出建議。根據投資公司黑石集團創辦人蘇世民的觀點，面試本質是一場「雙向評估」，不僅公司在挑人，求職者也在觀察企業文化與價值是否契合，因此過程中的互動與表現，往往比單一條件更關鍵。

他也整理出多項面試原則，包括準時、真實、自信與做好準備等，強調應聘者需展現穩定情緒與良好應對能力，同時保持開放交流與好奇心。換言之，一場面試不只是能力展示，更是人格特質與溝通方式的綜合呈現，也成為企業判斷是否錄用的重要依據。