跨界打造「興趣×職涯」新可能 台北27家知名企業釋1,249職缺

為協助市民順利踏上職涯新階段，並協助企業補足人力需求，臺北市就業服務處將在所屬7個就服站於115年3月24日至3月27日密集舉辦多場微型徵才活動。本次共邀集27家知名企業，釋出高達1,249個工作機會，涵蓋旅宿餐飲、零售服務、資訊科技、物流配送、支援服務、運動場及長照服務等多元產業，打造跨領域求職舞台，讓「工作不只是工作，更能貼近興趣與生活」。

本周徵才最大亮點在於「跨領域發展」，無論是從餐飲轉戰管理、從服務業跨入科技領域，或是投入穩定成長的長照產業，都有豐富機會可供選擇。多家餐飲品牌釋出優渥薪資吸引人才，例如春申匯集主廚級職缺起薪上看6萬元，雲雀餐飲集團兼職時薪最高可達300元；統一超商、全家便利商店、大全聯、一之軒、棉花田生機園地、屈臣氏、美商德盟全球凱展等，零售與門市服務同樣提供正兼職彈性選擇。

值得關注的是，隸屬大型電信集團的中華資安國際，此次積極延攬資安與行政人才，開出資安分析工程師及專案經理等職缺，起薪4萬元以上，並具備完善培訓制度與發展前景。在數位轉型與資安需求持續升溫的趨勢下，資安產業不僅薪資具競爭力，更是未來職涯布局的重要方向，成為本次徵才活動中的焦點企業之一。

此外，物流與交通服務需求持續成長，如統一速達及雲雀餐飲集團配送司機、倉儲人員等職缺薪資穩定；微笑單車(YouBike)與東湖高爾夫練習場也提供多元職位，適合喜愛戶外或彈性工作的求職者。

長照產業則因應高齡化社會趨勢，臺北市立聯合醫院(忠孝及仁愛院區)及金永欣、愛斯特、璞馨、東和等4家長照機構釋出居家服務員、個管員與督導等職缺，時薪最高可達460元，不僅工作彈性高，也提供有意投入社會服務者一個具意義且穩定的選擇。

本周參與徵才廠商共計27家，有雲雀餐飲集團、春申匯集、和德昌、好食國際、貳樓、瓦城、喬治兄弟、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、安心食品(摩斯漢堡)、國正實業(歐華酒店)、寒舍餐旅、統一超商、全家便利商店、大全聯、一之軒、棉花田生機園地、屈臣氏、美商德盟全球凱展、中華資安、微笑單車(YouBike)、統一速達(黑貓宅急便)、東湖高爾夫練習場、臺北市立聯合醫院(忠孝及仁愛院區)及金永欣、愛斯特、璞馨、東和等4家長照機構。