AI、半導體攬才無極限 南亞新廠釋出1500個職缺、年薪中位數破百萬

北市府「青年畢業啟航」就業博覽會今登場，釋出8459個工作機會。AI產業蓬勃發展，南亞科技明年將有新廠落成啟用，開出1500個職缺攬才，和京元電子同樣是年薪中位數破百萬，具優渥的績效分紅與年終獎金。

此次博覽會「含金量」極高，瞄準科技研發與管理職缺，80家上市上櫃公司共襄盛舉，參展企業的正職薪資中位數3萬8416元，與全國薪資中位數齊頭，其中指標企業鴻海精密的起薪中位數達4.8萬元，而南亞科技、京元電子年薪中位數破百萬，具優渥的績效分紅與年終獎金。

北市就業服務處指出，職務組成高達55%職位鎖定科技研發、製程工程與財務諮詢等專業技術領域，管理儲備職則占18.5%，這兩類職務共4779個工作機會。不僅翻轉青年起步基層勞動印象，更讓新鮮人出道即能挑戰各產業的核心關鍵職位。

就業服務處觀察此次徵才動能，統一集團整合旗下品牌釋出267個職缺，奪下「集團招募王」，半導體大廠京元電子則以單一公司釋出190個職缺緊隨其後。

南亞科技人力資源處長謝章志表示，受惠AI產業蓬勃發展，記憶體在這幾年將有大循環，總部在新北市泰山區，有一座全新晶圓廠正在興建，預計明年啟用落成，新廠人才需求達1500位，包含產品設計、製程開發、晶圓製造、各種製程設備及產線等人員。

謝章志說，南亞科技是上市公司，也列在「台灣高薪100指數」，薪資待遇優於平均值之上，加上近年公司營運狀況非常良好，每年獎金、分紅、甚至調薪，薪資可期。

一家半導體封裝測試業者直言，即使非理工科系學生也不用怕，公司有良好「非理工科系轉理工科系」的訓練制度，薪資水平在同業間算中上，月薪4萬元以上沒問題，另視公司營運狀況而有分紅獎金。

該業者表示，缺人是不可避免的趨勢且會愈來愈缺，除了持續提高內部幸福程度來留任人才，也會在學校深耕來提高曝光率。是否擔心同業挖牆腳，他認為是良性互動，水本來就要動才會有競爭力。