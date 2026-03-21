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老闆找不到員工？ 大學應屆畢業生：希望第一份工作4萬月薪起跳

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今辦「青年畢業啟航」就業博覽會，188家企業釋出8459個工作機會，吸引許多人前來求職。記者許正宏／攝影
北市府今辦「青年畢業啟航」就業博覽會，188家企業釋出8459個工作機會，吸引許多人前來求職。記者許正宏／攝影

北市府今辦「青年畢業啟航」就業博覽會，188家企業釋出8459個工作機會，吸引許多人前來求職。AI浪潮來襲，不少人鎖定愈來愈夯的半導體、科技產業，然而大環境生活大不易，青年們期盼至少4萬元起薪。

大學四年級葉姓學生預計投入半導體產業，盼薪資至少4.5萬元。她說，相較幾年前「大徵才時代」，學長姐不用相關科系就可進科技業，現在若沒台大、清大、中央、中興等「四大四中」學校，即使投履歷也很難進。

家住桃園的應屆畢業生溫先生表示，在104人力銀行看到就博會消息而來看看，預計找尋軟體工程、資訊科技相關產業的前端工程師職缺，台北機會確實也滿多，希望第一份工作待遇至少4萬元。

張小姐預計找科技業工作，家住南部的她考量北部科技業發達，加上去年剛畢業，在網路投履歷比較難找工作，因此特地走一趟就博會，實體接觸各大公司，應該比較有機會，也希望若在台北工作，待遇至少要4萬元。

任職於工商服務業的29歲簡先生說，今天是來了解目前產業環境、哪些就業機會，以及目前專長能力在業界的定位到哪裡，算是定期職場盤點。大環境的工作待遇確實有調整空間，他的工作經歷與職場環境普遍非高薪，薪資級距約3.8萬至4萬元，當然也希望能多一些，不然就得透過接案、副業去補足期望薪資的差距。

台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。記者許正宏／攝影
台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。記者許正宏／攝影

台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，市長蔣萬安（右四）等人以紙飛機射向遠方為主題，寓意就業青年迎向遠方。記者許正宏／攝影
台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，市長蔣萬安（右四）等人以紙飛機射向遠方為主題，寓意就業青年迎向遠方。記者許正宏／攝影

畢業季倒數計時，北市府今舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，集結188家企業，共釋出8459個工作機會。記者林佳彣／攝影
畢業季倒數計時，北市府今舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，集結188家企業，共釋出8459個工作機會。記者林佳彣／攝影

北市府今辦「青年畢業啟航」就業博覽會，吸引許多人前來求職。記者林佳彣／攝影
北市府今辦「青年畢業啟航」就業博覽會，吸引許多人前來求職。記者林佳彣／攝影

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