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同事明明下班卻不走！網友曝奇葩經驗：主管演了20年升CEO

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期觀察到不少同事明明可以準時下班，卻偏偏選擇繼續待在公司，讓他忍不住好奇背後原因？示意圖／AI生成
一名網友分享，近期觀察到不少同事明明可以準時下班，卻偏偏選擇繼續待在公司，讓他忍不住好奇背後原因？示意圖／AI生成

你的公司是否有一種人，明明事情做完了，卻還是每天留下來不走？一名網友分享，近期觀察到不少同事明明可以準時下班，卻偏偏選擇繼續待在公司，讓他忍不住好奇背後原因？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，公司裡總有幾位同事，工作早就處理完，也沒有被主管要求加班，但依然每天待到很晚才離開，讓他不禁納悶，這些人究竟是真的熱愛工作，還是另有原因，才不願意準時下班？

貼文一出後，不少網友都表示「不想回去顧孩、見老婆，別問為什麼」、「很多男同事婚後有小孩後，就開始下班後在公司逗留，說什麼晚走比較不塞車」、「裝阿，這樣主管就會覺得他好辛苦，加薪獎金都有他的份」、「有加班費的騙加班費，沒加班費的人…大概是家裡不溫暖」、「演給主管和老闆看的」、「難怪我上班這麼痛苦，原來家裡太溫暖」。

此外，也有部分網友分享奇葩經驗，回應「遇過一位離職女同事，她等大家走了之後，把全家大小帶來公司吃飯，老公也帶筆電來辦公，就連貴賓狗也來公司」、「北漂在外租屋的同事說下班回去只有一個人，不如用公司電腦上網、吹冷氣、喝公司的水，還有加班費」、「我的主管演了20年，從基層這樣無償在公司待到9點10點才下班，一路升到一個大寫CEO的位置」。

不過，在職場上到底是準時上下班，還是公司給予彈性工時比較好？本站曾報導，一名網友分享，自己第一份工作是準時上下班，下班後就不必處理公事，缺點是不能遲到，時間抓比較緊。現在的工作是彈性工時，時間較自由，但下班後還要處理公事，讓他好奇發問「大家喜歡準時下班還是彈性工時？」。

對此，不少網友指出彈性工時的真相，回應「通常彈性都夾帶on call，雖然不一定要進公司，但電話會議少不了」、「老闆不可能給你彈性上下班，他們只會想是不是工作量太少了，然後給你加大工作量」。

此外，有不少網友選擇準時上下班，回應「至少準時上下班，不耽誤下班時間」、「準時下班一票，有事就請假就好」、「準時下班」、「基本上兩種工作方式各有利弊，這時候就要看薪水哪一個可以支付生活所需」。

同事 加班費 主管 Threads

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