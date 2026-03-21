被主管嫌「跑廁所太多次」氣炸離職！她待業1年後悔 網卻力挺：離得好

離職理由百百種，但有些原因讓人難以接受。一名女網友分享，自己過去離職的真正原因，其實是被主管嫌「太常跑廁所」，讓她感到相當委屈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「待業滿1年，因主管說我去廁所太多次離職，當初是否太衝動？」為題，指出當時工作期間，大約每小時就會跑一次廁所，卻因此遭主管不滿，甚至被認為影響工作表現，讓她感到不舒服也難以接受。

這名女網友進一步說明，當時離職並未坦白真正原因，而是對主管表示要回家照顧家人。如今過了一年，她仍處於待業狀態，看到前公司持續徵才，忍不住開始反思自己當初是否太衝動？但又認為薪水只拿31K，真的很委屈。

貼文一出後，不少網友都表示「31K沒什麼好留戀的吧，快逃」、「辭職得好，31K而已，管員工上廁所還要聽主管抱怨，爛死」、「人生只活一次啦，想離職就離職，對自己好一點，不要內耗了」、「我以前也有過，而且我還一個半小時左右一次，我後來都跟這種可怕工作說再見」、「辛苦了，但我覺得公司會管上廁所的有夠雷」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「我以前也做過跟你薪水差不多的，有同事每天注意我去幾次廁所、去多久，跟主管打小報告」、「我也是這樣被離職的，我在他們午飯後的刷牙時間放空、聞咖啡香，被說是上班時間摸魚」、「我本身很容易緊張，怕尿道發炎，上班容易跑廁所，結果與同事交惡，被針對跑太多次廁所」。

年後是轉職潮，不少人會趁此時謀求更好的職缺。本站曾報導，一名網友分享「各個離職時間點」其中的原因，包括：3個月內離職通常和工作本身相關；6個月到1年則和直屬主管有關；1年半到2年內離職和組織文化有關；3年到5年離職和個人發展有關；5年以上離職則是職業倦怠。而工作10年以上還未離職的人，通常是別人離職的原因。

對此，引起多數網友共鳴，紛紛表示「我只能回答，這答案正確率突破100%」、「滿準的」、「好像有道理」、「我就是，6個月一到就離職的」、「喜歡最後一句」、「最後一個最準」。