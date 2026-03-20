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影／「一級玩家6.0」 職場實戰力免費培訓課程受理報名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今天宣告啟動「一級玩家 6.0：職場登入計畫」。記者周宗禎／攝影
勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今天宣告啟動「一級玩家 6.0：職場登入計畫」。記者周宗禎／攝影

勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今天啟動「一級玩家 6.0：職場登入計畫」。一期3個月系統化課程與企業資源連結，協助應屆畢業及有轉職需求青年因應就業快速變動，提升求職與職場接軌能力。

計畫今天開辦第6屆，5年來已培養856名「職場實戰力青年」，培訓全程免費，歡迎應屆、畢業3年內及18至29歲有轉職需求者網路報名，相關資訊電話06-3020036。

今天現場展示輔導青年實作成果邀請業界、各大學與官方代表50多人到場見證，聯合各界展現對青年就業力培育的重視與支持。

發展中心表示，因應AI快速發展及企業用人需求轉變，課程除「資訊力」單元規畫「AI賦能工作坊」，聚焦初入職場常見工作情境與應用需求，協助學習將AI技術導入實際工作流程，培養解決問題能力，成為兼具數位素養與人機協作能力的智慧工作者。

另結合雲嘉南分署「南方實作基地」實作設備與課程資源，透過3D列印、雷射切割、CNC加工等數位製造技術，協助從數位學習走向實務運用、提升實作技能與就業競爭力，展現分署從職涯探索到技能實作整合培育能量。

這項計畫推動「企業教練制度」，邀請企業界資深主管擔任職涯教練，協助學員理解企業用人思維與職場情境。培訓後期並規劃「職場接軌前哨站（企業說明會）」及「職缺爭霸戰（模擬面試）」等活動，結合30家以上合作企業與各種職缺，讓學員在實戰演練檢視培訓成果，厚植職場實戰力。

分署長劉邦棟舉例新知識學習說，年紀已這麼大，之前被通知參加AI受訓時，「心裡面很抗拒、很抗拒、很抗拒」，學習之後發現「很好用、很好用、很好用」，現在年輕人學習反應能力佳，只是需要適時有人引導。

他說，學會後除了在工作上幫助很大，嘗試擴大應用的時候，最近看台灣燈會「大家都在拍那個瑪利歐」，之前曾跟瑪利歐玩偶合照，就用這個照片丟到AI裡並給一個提示，沒想到AI竟跟我講說「你抱的那個是沒有經過授權的瑪利歐，所以很抱歉沒有辦法幫你做後製。」

「一級玩家」主打以探索力、求職力、資訊力、適應力、永續力「職場關鍵五力」為核心架構，協助學員透過深度自我探索，強化履歷撰寫、面試實戰、職場溝通及時間管理等能力，為未來職涯發展奠定基礎。

劉邦棟表示，AI快速發展，企業對新鮮人的期待已不僅基礎軟實力，更重視數位應用與人機協作能力。「6.0」全面升級導入AI賦能工作坊，期盼系統化培訓，協助提升就業競爭力，順利銜接產業需求。

「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影
「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影

勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今天宣告啟動「一級玩家 6.0：職場登入計畫」。記者周宗禎／攝影
勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心今天宣告啟動「一級玩家 6.0：職場登入計畫」。記者周宗禎／攝影

「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影
「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影

「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影
「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影

「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影
「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影

「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影
「一級玩家6.0」職場實戰力免費培訓課程今起受理報名。記者周宗禎／攝影

職涯發展 瑪利歐 數位學習

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