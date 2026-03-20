育嬰留停以日申請 二名以上子女者可分別請30天

勞動部元旦起推動「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制上路，受僱者得以「日」為單位申請彈性育嬰留職停薪，但合併計算不得超過30日，併入二年育嬰留停期間。受僱者如同時撫育子女二人，子女三歲前以「日」育嬰留職停薪的30日得分別計算，合計有60日；以此類推，依子女數計算。

勞動部說明，過去長期的育嬰留職停薪規定，目的是為了讓受僱者因應長期照顧子女的需求，因此，對於同時撫育子女二人以上的受僱者，其申請次數應合併計算，並以最幼子女受撫育期間申請二次為限。

自從新制上路後，陸續接獲民眾詢問，受僱者如同時撫育子女二人，彈性以日申請育嬰留職停薪的日數，究竟是以最幼子女算30日，或不同子女可以各請30日？

為釐清相關疑義，勞動部徵詢專家學者及勞雇團體意見後，於今日函知各地方政府轉知事業單位，對於同時撫育子女二人以上的受僱者，申請「未滿30日」的彈性育嬰留職停薪，可依不同子女分別計算。

舉例說明，同時育有二名未滿三歲子女的受僱者，可分別申請不同子女各30日的彈性育嬰留職停薪，合計可申請60日。

勞動部補充說明，實務上不同子女生病、停課或停托的時間點不一定相同，與長期育嬰留停期間可同時照顧不同子女的情況不同，為符新制政策目的，明確《育嬰留職停薪實施辦法》第2條所規定之以日申請育嬰留停，不同子女之30日可分別計算。

勞動部提醒事業單位，受僱者申請育嬰留停，依法不得拒絕，也不得因申請育嬰留停有不利益處分；在育嬰留職停薪津貼部分，就業保險被保險人於育嬰留職停薪期間，每一子女合計可各請領最長六個月之津貼補助，不因申請育嬰留職停薪期間及次數合併計算與否，而影響其津貼補助可請領之期間。