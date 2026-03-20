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勞團控勞檢前十大違法應拉高罰責 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞團20日舉行記者會，控訴2025年勞檢前十大違法雇主，質疑重罰百萬只是口號，要求勞動部立刻修法對症下藥。對此，勞動部回應，目前適用勞動基準法事業單位，如經查明有違法情事，依該法規定，得視事業單位勞工人數、違法次數加重處罰，或得按次連續處罰。

勞團訴求修改勞基法第79條，提高裁罰上限至300萬，並應同步修改「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，明確化規定受處罰者之資力達一定規模及累計違法次數達一定次數之事業單位加重懲處之依據，以達到嚇阻企業之效果。

勞團呼籲，增訂勞基法第82條之1，明定雇主違法導致勞工過勞應課以刑責，積欠勞工工資等超過100萬得限制雇主出境，以及事業單位連續違反勞基法時，強制負責人參加勞動講習。

勞團亦盼修改勞基法第80條，拒絕勞動檢查之罰鍰，應自「新台幣3萬元以上、15萬元以下」罰鍰，提高至新台幣100萬元以下，以避免雇主心存僥倖，規避主管機關檢查，以保障勞工權益。優化勞動部檢索資料系統，規範記錄方式、上傳時程等，以便民眾查找，使事業單位違法情形無所遁形。

對此，勞動部表示，目前適用勞動基準法事業單位，如經查明有違法情事，依該法規定，得視事業單位勞工人數、違法次數加重處罰，或得按次連續處罰。

勞動部訂定之「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，針對具一定規模或財力之事業單位，在違反超時工作、未依法給予加班費、輪班工作換班時未依法給予休息，例假違法出勤等重要勞動權益事項，均要求全國一致做法，縣市政府應加重裁罰，發揮嚇阻雇主違法效果。

為避免雇主違反勞基法造成勞工權益受損，勞動部持續與地方勞工行政主管機關溝通，今年起要求地方政府經勞檢確認違法處分之事業單位，應即時於次月15日前公布，公告於勞動部《違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統》之違法名單，非有正當理由不得下架，以達到實質嚇阻事業單位效果。

勞動部每年皆與地方政府合作辦理全國各縣市勞基法相關宣導，期望降低雇主違法情事，2025年12月修正通過之公司法第387-1條，同時強制要求公司在申請設立登記後，負責人須參加勞動權益講習，達到提升雇主勞動法遵意識，降低違法風險。

為提供更優質操作服務，勞動部不當勞動行為裁決案件流程管理系統正在進行改版作業中，預計自2026年4月中旬起可供民眾開始使用。目前暫將裁決決定書公告於勞動部官網「勞動關係」業務專區項下，以維持裁決決定書公告服務不間斷。

雇主 勞團 勞基法

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