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生愈多假愈多！彈性育嬰留停 勞部新解：2子女累加可請60天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今表示，已函知各地方政府轉知企業，同時撫育2名子女，可依不同子女分別以「日」計算彈性育嬰留職停薪。圖／勞動部提供
勞動部今表示，已函知各地方政府轉知企業，同時撫育2名子女，可依不同子女分別以「日」計算彈性育嬰留職停薪。圖／勞動部提供

今年元旦起上路的「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制，開放受雇者得以「日」為單位申請彈性育嬰留職停薪，合併計算不得超過30日，併入2年育嬰留停期間。但上路以來很多民眾詢問，若同時撫育2名子女怎麼算？勞動部今宣布，經徵詢專家學者及勞雇團體意見，今函知各地方政府轉知企業，同時撫育2名子女，可依不同子女分別計算。

勞動部為建構友善職場生養環境，115年1月1日推動「育嬰留職停薪照顧彈性化」新制上路，受雇者得以「日」為單位申請彈性育嬰留職停薪，但合併計算不得超過30日，併入2年育嬰留停期間。受雇者如同時撫育子女2人，子女三歲前以「日」育嬰留職停薪的30日得分別計算，合計有60日的彈性時間照顧生病、停課或停托子女，以此類推，依子女數計算，期使受僱者得以兼顧工作與家庭平衡。

勞動部說明，過去長期的育嬰留職停薪規定，目的是為了讓受雇者因應長期照顧子女的需求，因此，對於同時撫育子女2人以上的受僱者，其申請次數應合併計算，並以最幼子女受撫育期間申請2次為限。自從新制上路後，陸續接獲民眾詢問，受僱者如同時撫育子女2人，彈性以日申請育嬰留職停薪的日數，究竟是以最幼子女算30日，或不同子女可以各請30日？

為釐清相關疑義，勞動部徵詢專家學者及勞雇團體意見後，今函知各地方政府轉知事業單位，對於同時撫育子女2人以上的受雇者，申請「未滿30日」的彈性育嬰留職停薪，可依不同子女分別計算。

舉例說明，同時育有2名未滿3歲子女的受雇者，可分別申請不同子女各30日的彈性育嬰留職停薪，合計可申請60日。勞動部補充說明，考量彈性以日申請育嬰留職停薪政策目的，是為了使育兒育嬰受僱者因應子女急迫短期照顧需求使用，實務上不同子女生病、停課或停托的時間點不一定相同，與長期育嬰留停期間可同時照顧不同子女的情況不同，為符新制政策目的，明確「育嬰留職停薪實施辦法」第2條所規定之以日申請育嬰留停，不同子女之30日可分別計算。

勞動部提醒事業單位，受僱者申請育嬰留停，依法不得拒絕，也不得因申請育嬰留停而有不利益處分；在育嬰留職停薪津貼部分，就業保險被保險人於育嬰留職停薪期間，每一子女合計可各請領最長6個月之津貼補助，不因上開申請育嬰留職停薪期間及次數合併計算與否，而影響其津貼補助可請領之期間。

有關育嬰留職停薪照顧彈性化方案懶人包、申辦問題、實務執行面或相關問答Q&A，詳情請至勞動部官網「建構友善生養職場」專區　https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/nodelist　育嬰留停照顧彈性化項下查閱。

地方政府 育嬰留停 子女

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