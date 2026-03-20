2026長榮航空百名地勤人員 熱烈招募中

長照導致勞工離職、提早退休，造成企業和國家損失，面臨大缺工時代，雇主也有切身之痛。因應長照3.0上路，立委林月琴等人上午與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）及台北市產業總工會共同召開記者會，呼籲勞動部盡速推動長照安排假，保障在職照顧者的權益，讓勞工有30天六成薪水的照顧假，以及150天無薪彈性請假的權力，避免因照顧家人而離職。

2026-03-19 11:29