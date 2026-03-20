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2026長榮航空百名地勤人員 熱烈招募中

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空百名地勤人員招募中。長榮航空提供
長榮航空百名地勤人員招募中。長榮航空提供

長榮航空（2618）年度地勤招募正式啟動，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪NT$43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想和抱持熱情的朋友踴躍報考，有意報考者請至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。

長榮航空因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務/機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理(部分工時/時薪制)。

長榮航空為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、臺北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

桃園機場 長榮航空 工程師

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