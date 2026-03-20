快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

男生擦指甲油「太娘」？西甲足球員遭遇恐同風暴

聽新聞
0:00 / 0:00

拒當月入3萬社畜！改當整理師「無本創業」38歲年薪破70萬

聯合報／ 記者陳素玲／即時台北報導
上班族一層不變的生活，加上薪資不符期待，讓很多上班族存有創業夢。圖／本報資料照片
上班族一層不變的生活，加上薪資不符期待，讓很多上班族存有創業夢。圖／本報資料照片

人力銀行調查，半數上班族想創業，但真正付諸行動者不多。現年38歲的游先生曾深陷旅行社員工領取3萬死薪水、被迫應酬的職場困局為了追求更具掌控權的收入與生活節奏，他十年前毅然離職，轉身投入專業操偶領域。然而，接案工作的收入起伏，促使他思考如何透過技能堆疊，打造更穩固的經濟基礎。

他瞄準居家收納與輕搬家市場，自掏腰包1.2萬元完成兩天的整理師培訓，掌握空間規劃與斷捨離心理學。從搬家助理起步，他在高強度的勞動中「做中學」，深諳商業邏輯。隨著技能熟能生巧，他不甘於公司的高額抽成，兩年後決定自立門戶。

游先生採取「無本創業」策略，將成本精簡至極致：沒有貨車，僅靠板車承接雙北地區業務。他透過房仲與大樓管理員精準開發客源，將口碑化為實質收益。操偶師、活動接案加上輕搬家副業讓他成功將年薪從40萬提升至70萬元，最重要的是，他終於能自己決定工作的時間與節奏。這不僅是收入的增長，同時是職涯自主權的全面回歸。

很早就出社會工作的駱小姐擁有多年百貨銷售經驗，自認很容易跟客人打成一片，但心裡浮現一個想法「天這麼拼，是在幫別人賺錢」。七年前就在熱鬧的公館商品開了微型的店中店賣韓系飾品，無奈通勤族總是來去匆匆趕時間，人潮不等於錢潮，撐了一年決定停損關店。

駱小姐表示，在公館開飾品店時路過巨量人潮，但願意停下來看飾品的少之又少，每個月基本的管銷就是2萬5千元的店租，生意真的不好因此後期的房租都是家人代墊。後來聽聞晴光市場有不錯的店舖，而且店租只要1萬2千元，但人潮比想像中少，客源不穩定因此還是認賠退場。

歷經兩次失敗的經驗，駱小姐感慨地說，「創業開店最可怕的就是找不到客源」，但她內心就是有滿滿的創業魂，因此幾個月前又開店，這次開的是寄賣性質的服飾店。有日、韓、歐、美等地的精品服飾，跟廠商採寄賣方式合作比較沒有庫存壓力，也能更有彈性調整商品結構，為了培養客源，一周頂多店休一天，目前營運穩定月入有4~5萬元。

駱小姐補充，現在客源逐漸穩定，現在也積極累積粉絲團人數，待人數破百就能開始直播，線上線下一起拓展客源。

人力銀行 創業 居家收納

延伸閱讀

創業比上班好？15%已實際創業，期待淨利與實際收益差距曝光

【】人生急轉彎】林比比鳥／從機台到烤箱：半導體技術員轉職料理老師

30天六成薪+150天無薪長照假！民團倡議：讓照顧者不離職

年薪150萬卻想離職！她曝上班1細節 全網看傻：別想不開

相關新聞

違勞基法前10大企業台積電上榜！勞團揭露霸榜第1名是它 航空雙雄排2、3

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是長年霸榜王南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元，而號稱「護國神山」台積電也榜上有名，位居第七名，挨罰165萬。聯盟訴求，應修法提高裁罰金額上限至300萬元，並針對違法常客加重處罰、強制負責人上勞動講習課。

拒當月入3萬社畜！改當整理師「無本創業」38歲年薪破70萬

人力銀行調查，半數上班族想創業，但真正付諸行動者不多。現年38歲的游先生曾深陷旅行社員工領取3萬死薪水、被迫應酬的職場困局為了追求更具掌控權的收入與生活節奏，他十年前毅然離職，轉身投入專業操偶領域。然而，接案工作的收入起伏，促使他思考如何透過技能堆疊，打造更穩固的經濟基礎。

2026長榮航空百名地勤人員 熱烈招募中

長榮航空（2618）年度地勤招募正式啟動，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止，大學畢業者起薪NT$43,000起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，歡迎對航空業懷有夢想和抱持熱情的朋友踴躍報考，有意報考者請至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。

2025年非典型就業人數79.9萬人 占比6.86%創13年最低水準

主計總處今發布2025年10月人力運用調查結果，非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者共79.9萬人，較去年減5千人，占全體就業人數6.86%，是2013年、13年來最低水準。其中部分工時44.3萬人、占全體就業人口3.81%，持續增加，更是自2006年有統計以來最高水準，至於臨時性或人力派遣工作者其人數及占比則持續減少。

新北勞資爭議去年4449件創新高！ 「移工工傷截肢」市府助獲319萬元補償

勞資爭議事件不斷，新北市勞工局統計，去年共計協助處理4449件，較前年增加151件創近年新高，菲律賓籍移工阿婗在五金零件加工廠工作時壓傷右手必須截肢，在新北勞工局協調下，最終雇主同意除先前給付的團體保險79萬元以外，願再給付240萬元和解金，獲得相關補償。

影／雇主也憂缺工 民團呼籲政府年花9億支持「長照安排假」

長照導致勞工離職、提早退休，造成企業和國家損失，面臨大缺工時代，雇主也有切身之痛。因應長照3.0上路，立委林月琴等人上午與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）及台北市產業總工會共同召開記者會，呼籲勞動部盡速推動長照安排假，保障在職照顧者的權益，讓勞工有30天六成薪水的照顧假，以及150天無薪彈性請假的權力，避免因照顧家人而離職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。