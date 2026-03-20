拒當月入3萬社畜！改當整理師「無本創業」38歲年薪破70萬

人力銀行調查，半數上班族想創業，但真正付諸行動者不多。現年38歲的游先生曾深陷旅行社員工領取3萬死薪水、被迫應酬的職場困局為了追求更具掌控權的收入與生活節奏，他十年前毅然離職，轉身投入專業操偶領域。然而，接案工作的收入起伏，促使他思考如何透過技能堆疊，打造更穩固的經濟基礎。

他瞄準居家收納與輕搬家市場，自掏腰包1.2萬元完成兩天的整理師培訓，掌握空間規劃與斷捨離心理學。從搬家助理起步，他在高強度的勞動中「做中學」，深諳商業邏輯。隨著技能熟能生巧，他不甘於公司的高額抽成，兩年後決定自立門戶。

游先生採取「無本創業」策略，將成本精簡至極致：沒有貨車，僅靠板車承接雙北地區業務。他透過房仲與大樓管理員精準開發客源，將口碑化為實質收益。操偶師、活動接案加上輕搬家副業讓他成功將年薪從40萬提升至70萬元，最重要的是，他終於能自己決定工作的時間與節奏。這不僅是收入的增長，同時是職涯自主權的全面回歸。

很早就出社會工作的駱小姐擁有多年百貨銷售經驗，自認很容易跟客人打成一片，但心裡浮現一個想法「天這麼拼，是在幫別人賺錢」。七年前就在熱鬧的公館商品開了微型的店中店賣韓系飾品，無奈通勤族總是來去匆匆趕時間，人潮不等於錢潮，撐了一年決定停損關店。

駱小姐表示，在公館開飾品店時路過巨量人潮，但願意停下來看飾品的少之又少，每個月基本的管銷就是2萬5千元的店租，生意真的不好因此後期的房租都是家人代墊。後來聽聞晴光市場有不錯的店舖，而且店租只要1萬2千元，但人潮比想像中少，客源不穩定因此還是認賠退場。

歷經兩次失敗的經驗，駱小姐感慨地說，「創業開店最可怕的就是找不到客源」，但她內心就是有滿滿的創業魂，因此幾個月前又開店，這次開的是寄賣性質的服飾店。有日、韓、歐、美等地的精品服飾，跟廠商採寄賣方式合作比較沒有庫存壓力，也能更有彈性調整商品結構，為了培養客源，一周頂多店休一天，目前營運穩定月入有4~5萬元。

駱小姐補充，現在客源逐漸穩定，現在也積極累積粉絲團人數，待人數破百就能開始直播，線上線下一起拓展客源。