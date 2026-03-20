前10大違法雇主台積電上榜！勞團揭露霸榜第1名是它 航空雙雄排2、3

尊嚴勞動修法聯盟今公布2025年違反勞基法前十大企業，第一名是長年霸榜王南山人壽，全年挨罰581萬元。第二、第三名則是航空業長榮、中華航空，分別被罰378萬、337.5萬元，而號稱「護國神山」台積電也榜上有名，位居第七名，挨罰165萬。聯盟訴求，應修法提高裁罰金額上限至300萬元，並針對違法常客加重處罰、強制負責人上勞動講習課。

尊嚴勞動修法聯盟統整勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」資料，揭露前十大違法雇主名單，第一名的是南山人壽公司，全年裁罰金額高達581萬元。

第二、三名分別是長榮航空公司378萬元、中華航空公司337.5萬元。第四名是每一天調理食品公司，挨罰250萬。第五、第六及第八名則由運輸業包辦，分別為指南客運180萬、高雄客運167萬、桃園客運164萬，台積電被開罰165萬，位居第七。第九名神鷹保全155萬、第十名家樂福150萬。

桃市產總秘書魏豫綾說，就違法類型來看，違反件數最多的條文勞基法第24條，共2093次，主要是未給付加班費；其次為第22條，共1481次，未全額給付工資。第三名為第30條，共1319次，跟未逐日記載出勤紀錄至分鐘、拒絕提供出勤紀錄有關。第四、第五名分別為第32條1224次，違法超時加班，以及第36條1134次，違反七休一。

尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍說，南山人壽長期穩居違法大戶第一名，而且前幾名幾乎都是具規模的企業，可見這些大型企業根本罰不怕，甚至早就把罰緩計算入營運成本。他以南山人壽為例，去年總共被開罰12次，只有一筆達100萬元最高罰鍰金額，反映出現在的裁罰金額對大型企業根本沒有嚇阻效果。

洪秀龍主張提高勞基法罰緩金額，修正勞基法第79條，將裁罰上限提高至300萬，並同步修改「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，規定受處罰者的資力若達一定規模、違規次數累計達一定次數的事業單位，就應加重處罰。

洪秀龍還說，應增訂勞基法第82條之1，明定雇主違法導致勞工過勞，應課以刑責，積欠勞工工資的勞工，欠薪超過100萬得限制雇主出境，並且比照道安規定違反交通法規者要參加講習，當事業單位連續違反勞基法，強制負責人參加勞動講習，雇主不懂勞基法，就教到他懂。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤指出，根據統計，企業拒絕勞檢遭罰件數553次，在各類違法態樣位居第九，近年違法次數顯著增加，因為對企業來說，拒絕勞檢繳納的罰鍰最低3萬元，最高也只有15萬元，企業衡量風險與經營成本之下，寧可閃避勞檢挨罰比較划算。考量違規最大宗的「未給加班費」罰鍰一般上限是100萬元，因此呼籲修法將拒絕勞檢的裁罰上限也提高到100萬元，不肖企業才能知所警惕。

中華電信企業工會理事長鄧克亷說，相較私人企業，國營企業負責人因為罰是國家的錢，根本不痛不癢，建議勞動部應思考多元裁罰的可能性，譬如國營事業勞檢違法應該要扣事業負責人績效、年終；如果是公司違法應該要能被暫停交易，雇主才會遵守法令。

魏豫綾表示，除了航空業，也有3家客運業者上榜，食品業者更是衝到第四名，勞團公布勞檢裁罰統計，是希望明年不要再看到相同的企業上榜，呼籲立法院、勞動部不要再讓百萬裁罰淪為口號，立刻修法對症下藥。