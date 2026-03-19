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2025年非典型就業人數79.9萬人 占比6.86%創13年最低水準

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
2025年非典就業人口以，以45歲以上占比51.8%最多，顯示中高齡勞工尋找正職難度較高。圖／本報資料照片
2025年非典就業人口以，以45歲以上占比51.8%最多，顯示中高齡勞工尋找正職難度較高。圖／本報資料照片

主計總處今發布2025年10月人力運用調查結果，非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者共79.9萬人，較去年減5千人，占全體就業人數6.86%，是2013年、13年來最低水準。其中部分工時44.3萬人、占全體就業人口3.81%，持續增加，更是自2006年有統計以來最高水準，至於臨時性或人力派遣工作者其人數及占比則持續減少。

主計總處每年5月隨同失業率等人力資源調查，附帶辦理人力運用狀況調查，蒐集勞動力運用及就業型態、失業原因等資訊；去年因預算凍結影響，調整至10月辦理。人力運用調查重點之一即是觀察非典型就業人數增減情形。

2025年人力運用調查結果顯示，10月就業人數1163.5萬人，較113年增加5.5萬人、0.47%，就工作類型觀察，屬非典型工作者（部分時間、臨時性或人力派遣）共79.9萬人、占6.86%，較2024續減5千人、0.71%，占比呈現逐年降低，並創2013年以來最低水準。

非典就業人數中，部分時間工作者44.3萬人、占3.81%，逐年增加，占比創2006年有統計以來最高；臨時性或人力派遣工作者56.6萬人、占4.86%，人數及占比都持續減少。

觀察從事非典型工作最主要原因，「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）28.5萬人、占35.69%最多；其次是「偏好此類工作型態」17.3萬人、21.68%。女性從事非典型工作原因以「兼顧家務」占34.80%為主，男性則以「職類特性」占56.19%為主。至於因「找不到全時、正式工作」而非自願從事者降至6.23%，則較2024年續減0.98個百分點。

就年齡觀察，79.9萬非典就業人口，45歲以上44.3萬人、占51.81%最多，25-44歲24.0萬占30%，15-24歲14.4萬人、占18%。

非典型工作者中，想改做全時、正式工作者6.7萬人或占8.42%，較2024年續減4.54個百分點。想要改做全時、正式工作之占比以男性及25~44歲者較高，分別為8.95%及10.92%。

2025年10月失業者40.4萬人，尋職過程中曾遇就業機會者13.1萬人或占32.51%，較上年減少1.6萬人或10.52%，未接受該機會之原因以「待遇不符期望」占65.10%為主；未遇就業機會者計27.3萬人或占失業者67.49%，較上年增加2萬人或8.00%，原因以「待遇不符期望」及「找不到想要做的職業類別」為主，分別占31.92%及25.76%。

女性勞參率方面，15歲以上女性勞動力參與率為52.29%，近10年間上升1.75個百分點，其中15~49歲有偶育齡婦女之勞動力參與率為78.63%，同期間上升9.38個百分點；就養育子女情形觀察其勞動力參與率，無子女者87.14%，高於有子女者之77.14%，近10年間有子女者上升9.21個百分點，增幅高於無子女者之7.23個百分點。

人力 主計總處

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