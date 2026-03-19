新北勞資爭議去年4449件創新高！ 「移工工傷截肢」市府助獲319萬元補償

勞資爭議事件不斷，新北市勞工局統計，去年共計協助處理4449件，較前年增加151件創近年新高，菲律賓籍移工阿婗在五金零件加工廠工作時壓傷右手必須截肢，在新北勞工局協調下，最終雇主同意除先前給付的團體保險79萬元以外，願再給付240萬元和解金，獲得相關補償。

勞工局長陳瑞嘉表示，去年勞資爭議調處案量達到4449件，相較增加151件，為近年新高，前三大類爭議類型以工資、加班費爭議1924件(43.2%)、資遣費爭議1042件(23.4%)、恢復僱傭關係爭議267件(6%)為大宗，占所有爭議類型的7成26。

統計爭議案和解率達65%，為勞工爭取2億3千多萬，市府去年也受理仲裁申請52件是全國第一，其中33件在仲裁程序中和解，至於已終結的仲裁案件中，計有9件作成仲裁判斷，為勞工爭取金額達441萬元。

阿婗（化名）是菲律賓籍新住民，任職於新北某五金零件製造加工工廠擔任作業員，某日作業期間不慎發生機器壓傷右手的意外，導致右手壓砸傷合併創傷性截肢，經緊急送往醫院開刀治療，經搶救後已無生命危險，但住院期間歷經了數次的行清創、殘端修補及植皮手術，且後續仍需面對上肢手指缺損失能所帶來的生活不便。

阿婗的意外傷害由勞保局認定失能並核付職災保險失能給付，但因阿婗與雇主間針對職災補償、勞動力減損及醫療費用負擔等事項存有爭議，向新北市勞工局申請勞資爭議調解。

勞工局發現阿婗具有新住民的身分，且與雇主的爭議標的事關職業災害，相關法規複雜難懂，勞工局主動指派通譯人員及律師陪同出席調解會，協助表達訴求，最終雇主同意除先前給付的團體保險79萬元以外，願再給付240萬元和解金。

勞工局指出，針對新住民的勞資爭議，勞工局均主動指派通譯人員協助，目的在於確保勞工能完整表達主張，而雇主的回應也能即時完整轉達，目前提供印尼、泰國、越南、菲律賓及緬甸等5國語言通譯服務。

而在職災爭議調解案件中，由於職災涉及相關法規較為複雜，為避免勞工與家屬不諳法令，或因協商經驗不足，導致自身權益受損，勞工局指派專業律師陪同調解，協助維權。

勞工局說，未來將持續善用「多元爭端解決措施」來幫助勞工，包括義務律師諮詢、陪同弱勢勞工參與調解，通譯陪同新住民或移工參與調解、手語翻譯等，偏遠地區也有在地調解服務減少奔波，就算走上法院，還有律師費及裁判費等補助，致力完善爭議調處機制。