新北去年勞資爭議案達近年新高 工資、加班費最多

勞工局長陳瑞嘉表示，去年勞資爭議調處案量達到4,449件，相較2024年度增加151件，為近年新高。前三大類爭議類型以工資、加班費爭議1924件(43.2%)、資遣費爭議1042件(23.4%)、恢復僱傭關係爭議267件(6%)為大宗，佔所有爭議類型的7成26，統計爭議案和解率達65%，為勞工爭取2億3仟多萬元。

此外，去年也受理仲裁申請52件，持續穩居全國第一，其中33件在仲裁程序中和解，至於已終結的仲裁案件中，計有9件作成仲裁判斷，為勞工爭取金額達441萬元。

阿婗（化名）為菲律賓籍新住民，任職於新北某五金零件製造加工工廠擔任作業員，某日作業期間不慎發生機器壓傷右手的意外，導致右手壓砸傷合併創傷性截肢，經緊急送往醫院開刀治療，經搶救後已無生命危險，但於住院期間歷經了數次的行清創、殘端修補及植皮手術，且後續仍需面對上肢手指缺損失能所帶來的生活不便。

阿婗的意外傷害，雖由勞保局認定失能並核付職災保險失能給付，但因阿婗與雇主間針對職災補償、勞動力減損及醫療費用(如義肢)負擔等事項尚存爭議，遂向勞工局申請勞資爭議調解。在發現阿婗具有新住民的身分，且與雇主的爭議標的事關職業災害，相關法規複雜難懂，勞工局便主動指派通譯人員及律師陪同出席調解會，協助表達訴求。最終雇主同意除先前給付的團體保險79萬元以外，願再給付240萬元和解金。

針對新住民的勞資爭議，勞工局均主動指派通譯人員協助，目的在於確保勞工能完整表達主張，而雇主的回應也能即時完整轉達，目前提供印尼、泰國、越南、菲律賓及緬甸等5國語言通譯服務。而在職災爭議調解案件中，由於職災涉及相關法規較為複雜，為避免勞工與家屬不諳法令，或因協商經驗不足，導致自身權益受損，勞工局指派專業律師陪同調解，協助維權。

未來勞工局仍將持續善用「多元爭端解決措施」來幫助勞工，包括義務律師諮詢、陪同弱勢勞工參與調解，通譯陪同新住民或移工參與調解、手語翻譯等，偏遠地區也有在地調解服務減少奔波，就算走上法院，還有律師費及裁判費等補助，致力完善爭議調處機制。