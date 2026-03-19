影／雇主也憂缺工 民團呼籲政府年花9億支持「長照安排假」

長照導致勞工離職、提早退休，造成企業和國家損失，面臨大缺工時代，雇主也有切身之痛。因應長照3.0上路，立委林月琴等人上午與中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）及台北市產業總工會共同召開記者會，呼籲勞動部盡速推動長照安排假，保障在職照顧者的權益，讓勞工有30天六成薪水的照顧假，以及150天無薪彈性請假的權力，避免因照顧家人而離職。

家總指出日本自1999年依《育兒．介護休業法》提供了勞工93天67%薪資的家庭照顧假，而台灣也有民間團體自108年起連署台灣版本的「長照安排假」，該項版本考量平均十年的長期照顧歷程，針對新手初期提供「30天六成薪假」，鼓勵勞工申請長照服務，另外還有「150天彈性無薪假」，以因應後續就醫、臨時需求或跌倒等突發狀況。

家總表示全國約有1200萬勞動人口，粗估約十分之一受到長期照顧失能、失智、身心障礙家人責任而影響工作。而根據主計總處統計，因照顧長輩而離職的勞工人數逐年攀升，從113年15～64歲的勞動人口非初次尋職者的失業原因中，因照顧長輩而離職的勞工人數是照顧小孩而離職人數的2.4倍。而114年勞動部工作場所就業平等調查報告中更指出，有近七成七受雇者期待「長照安排假或長期照顧留職停薪」，此外雇主反對的比例，也從110年的67%下降至114年的44%，顯示缺工困境已讓雇主有所改變，呼籲政府推動長照安排照顧假，保障勞工照顧家人的權益，避免離職而造成企業大缺工。

長照導致勞工離職，造成企業和國家損失，中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）與立委上午共同召開記者會，呼籲勞動部盡速推動長照安排假，保障在職照顧者權益。記者杜建重／攝影