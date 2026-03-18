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文組轉「碼農」還香嗎？早鳥爽領300萬買房 過來人卻嘆黃金盛世已終結

聯合新聞網／ 綜合報導
高薪工程師示意圖。圖／AI生成
高薪工程師示意圖。圖／AI生成

曾被視為文組翻轉低薪、躍升科技新貴的轉職捷徑，如今正迎來前所未有的考驗？近日Dcard科技業版一則「文組轉碼農的，現在過的如何？」的貼文引起討論，原PO好奇，過去大環境鼓勵文組生跨領域轉職以追求薪資天花板，但在AI浪潮下，這群人究竟是面臨失業，還是被迫回歸文組本業？

原PO先是注意到一名5年資歷Web程式工程師現身說法「軟工就業市場無樂觀理由」，自從強大AI模型（如 Opus 4.5）問世後「發覺真的不對勁」，許多軟體開發團隊已長達半年不需手寫程式碼，多數工作由AI代勞。

Web程式工程師剖析，軟體工程市場已從2019年的「全盛時期」進入2026年的「接受現實期」。過去文組轉職者依賴的短期培訓班如 AlphaCamp、AppWorks School 等陸續停辦，顯示市場對初階人才的需求已趨於飽和甚至萎縮。

Web程式工程師觀察指出，獵頭主動聯繫的次數大幅減少，企業導入AI後「遇缺不補」成為常態。過往各行各業喊出「遇事不決就轉軟體」的口號，如今恐怕正面對職缺需求砍半。

於是，原PO向大家提問，文組轉「碼農」過得如何？不少人認為，「早轉的早就senior level（資深）了毫無影響，會怕失業的是New grad（新人）」。

文組網友們前來留言，「2020轉的升等兩次，現在大概300（萬元年薪）， 完全靠自己買新北2000萬的預售」、「有幸搭上時代浪頭，2020轉軟工，2022悠哉遠端、薪水是本科朋友2-3倍以上，2025工作不用找會自己送上門」、「文組轉科技業軟工，年資剛滿兩年，今年預計三百多，浪尖上豬都會飛」。

文組 工程師 程式語言

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