他嘆AI衝擊職場「文組地獄來了」一票人反駁：工程師也難逃

隨著人工智慧（AI）快速發展，社會對學科選擇的討論再度升溫。有一名網友在Dcard發文表示，在以科技產業為主軸的台灣，理工背景原本就具優勢，而過去被戲稱為「地獄模式」的文組，如今在AI時代恐面臨更嚴峻挑戰。

原PO觀察目前AI技術發展，在文字生成與處理領域已達高度成熟，無論是撰寫文章、報導、企劃，或進行翻譯與資料整理，AI工具的效率與品質皆大幅提升，甚至在部分任務上超越人類表現。此一變化，使得以「文字產出」為核心的職業，正經歷前所未有的轉型壓力。

他以自己熟悉的律師行業為例，雖然AI尚無法完全取代律師角色，但已能顯著提升工作效率。原PO表示，在善用AI工具下，處理文件與撰寫書狀的速度可提升數十倍，原本需耗時8到10小時寫一份訴狀，如今一天寫十份都不是問題，而類似情況也會出現在記者、編輯、文案、翻譯與研究助理等職業，這意味著以「文字產出」為核心競爭力的職業，都正在被重塑，也讓他直呼「文組地獄」來了。

貼文引來不少討論，「身為文組的人，我只能說你完全正確，至少我本身的體感是這樣沒錯」、「沒錯，現在理工的人都已經被直接叫去接文組的工作了，用AIㄧ下就生出來的事也需要找工程師做」、「國營文組路過 ，現在公司是真的有在慢慢用AI協助工作啦」、「我覺得文組可以做很多事，本身斜槓蠻多的，AI的到來，讓我可以用更少的時間做事」。

也有網友反駁原PO的看法，「其實AI會取代的不只是文組而已，軟體那邊現在已經很多被取代了，在未來到IC設計也是很有可能的」、「現在工程師也都開始被AI淘汰了，最近瘋狂裁員」、「AI取代人類不只是文組的問題，軟體工程師也在大逃殺了」、「講得好像數學或金融等領域就比較好一樣，要這樣講你幹嘛不直接推薦大家去當水電工」、「還有人以為受影響的只有文組嗎？國外這麼多科技業在裁員沒看到？」、「AI取代法律的問題，要先確認它找的資料真的正確，且提出的見解是否合理，目前尚未看到適合的AI」。