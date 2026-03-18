舊制退休金 移工看得到、領不到…勞團籲全面納新制

4月起，雇主若聘僱同一移工滿10年，就必須為移工開立專戶，按月提撥提撥2%至15%的工資作為退休準備金。台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會今赴勞動部抗議，若移工仍適用勞退舊制，這筆退休金一樣淪為「看得到、吃不到」，未來更可能出現雇主幫本國勞工提撥6%新制退休金，同時幫移工提撥15%舊制退休金的現象，呼籲開放所有移工適用勞退新制，並提高雇主提撥比率。

勞動部去年底發布函釋，今年4月起雇主每月須依照勞工工資總額提撥2%至15%舊制退休準備金，移工若在同一名雇主工作年資超過10年，其工資也要納入舊制準備金提繳總額計算。

工鬥質疑，舊制的問題在於勞工難達成領取退休金的要件，因此當年才推動勞退新制，改為個人帳戶制隨身攜帶，試問政府讓產業移工持續適用勞退舊制，是何居心？對於使用定期契約的移工來說，更可能因為即達到退休要件，遭雇主技術性的合法離職，移工退休金根本無法獲得保障。

工鬥進一步說，勞動部現在究竟是算準移工達不到舊制退休金要件，所以讓移工繼續使用舊制，還是勞動部已經有充足信心做好監督？又，若真有信心，是否能再開放讓台灣勞工選擇舊制，一同享受雇主15%的退休準備金提撥？

工鬥批評，勞動部退休制度邏輯錯亂，不僅誆騙台灣勞工20年，始終不提高新制退休的雇主提撥率，現在又要求雇主勞退舊制的制度下，為移工提撥退休金，也不過就是算準了絕大多數移工無法達到舊制的領取資格，形同對本勞、外勞退休制度進行全面性剝削，受益的只有雇主。

今天同時間，外籍看護工的雇主團體也在勞動部前開記者會。雇主協會說，家戶雇主不是企業，無法承受額外提撥負擔。

針對勞團建議移工（含家事移工）全面納入勞退新制，並提供家庭類雇主補貼部分，勞動部回應，家事勞工雖未適用勞動基準法，但其相關權益已有就業服務法等規範，後續將就政策面通盤考量，持續廣泛蒐集各界意見。