影／勞團提3訴求：全體移工納入勞退新制提撥

離職本應是勞雇關係的正式結束，但仍有不少人面臨「離職後還被要求配合工作」的困擾。有網友表示，她於本月提出離職，且為了完整交接，甚至主動延長兩週預告期，卻仍被主管要求在離職後持續回覆訊息。主管與同事不僅多次暗示希望她留下，甚至直言「與其離職後無償被打擾，不如再多留一陣子」，令她相當無奈與不滿。

2026-03-18 10:14