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影／勞團提3訴求：全體移工納入勞退新制提撥

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
勞團上午赴勞動部召開工鬥記者會，呼籲勞動部規畫全體移工納入勞退新制提撥。記者林俊良／攝影
勞團上午赴勞動部召開工鬥記者會，呼籲勞動部規畫全體移工納入勞退新制提撥。記者林俊良／攝影

台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團上午赴勞動部召開工鬥「誆移工？騙本勞？退休政策20年來都是騙局一場？」記者會，提出三訴求：一、請勞動部立刻推動提高勞退新制雇主提撥比率。二、請勞動部規劃全體移工納入勞退新制提撥。三、政府規畫家戶移工納入勞退新制提撥時，應補助弱勢家庭類雇主。

勞團表示從去年10月開始，勞動部就公告今年4月1日起，雇主若聘僱同一移工滿10年，即須為其開立舊制退休金專戶，並按月提撥2%至15%的工資作為退休準備金。因此從制度上看，未來可能會出現雇主幫台灣勞工提撥6%退休金，同時幫移工提撥15%退休準備金的現象。勞團主張移工跟台灣勞工應該要制度性的平等，否則資方非常容易藉由這種差異性漏洞，互相拉低不同勞工的勞動條件。而這樣的制度，相信在所有勞工眼中都是非常荒謬的事情，政府推動勞退新制上路已經滿20年，只有6%的新制提撥比率，讓非常多台灣勞工感到不滿，數年來一直不斷要求提高雇主提撥比率，就是因為對比舊制退休金雇主負擔的成本，新制可以整整減少一半，而且勞工退休金條例中規定，台灣勞工在94年7月1日之後進入職場就只能使用勞退新制，原本所有人都以為舊制退休金將會逐漸落日，結果過了20年，原來勞退舊制還會繼續存在而且人數增加。

勞團上午赴勞動部，提出請勞動部規畫全體移工納入勞退新制提撥等訴求，有不同意見的台聯黨人士，喊出「台灣本勞優先」，雙方人馬隔空叫陣。記者林俊良／攝影
勞團上午赴勞動部，提出請勞動部規畫全體移工納入勞退新制提撥等訴求，有不同意見的台聯黨人士，喊出「台灣本勞優先」，雙方人馬隔空叫陣。記者林俊良／攝影

台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團上午赴勞動部召開工鬥記者會，提出三訴求。記者林俊良／攝影
台灣工人鬥陣總工會、台灣國際勞工協會、自主工聯等勞團上午赴勞動部召開工鬥記者會，提出三訴求。記者林俊良／攝影

勞團上午赴勞動部召開工鬥「誆移工？騙本勞？退休政策20年來都是騙局一場？」記者會。記者林俊良／攝影
勞團上午赴勞動部召開工鬥「誆移工？騙本勞？退休政策20年來都是騙局一場？」記者會。記者林俊良／攝影

勞動條件 雇主 勞團

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