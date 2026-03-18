新北性平民調出爐 逾9成支持同工同酬家務共擔

新北市政府今公布「115年新北市性別平等觀念調查」結果，逾9成市民支持同工同酬及家事應由全家共同分擔。此外，市民對「婆媽水電工班」及女性居家修繕培訓計畫支持度高達94.2％，顯示相關政策推動逐步展現成果，獲得市民認同。

在制度面推動上，新北市114年除任用女性首長比例達三分之一外，女性主管比例達亦接近5成。調查結果顯示，97.5％市民認同女性與男性同樣可勝任鄰里長或社區理事等職務，94.7％支持同工同酬，反映職場性別平權已逐漸成為社會共識。

為將性平觀念深耕基層，新北市推動區公所性平工作「陪根計畫」，如烏來區公所突破原住民族傳統「男獵女織」分工框架，降低女性參與傳統運動門檻、新店區推動「暖男養成計畫」、八里區辦理親子性平藝術劇團、鶯歌區開設中高齡婦女咖啡師培力專班等，逐步翻轉性別刻板印象，促進家務分工與性別角色平衡。

在家庭與生活層面，調查顯示有96.2％認為家事應由全家共同分擔，而非女性單一責任；89％市民同意已婚女兒在農曆大年初一可回娘家，顯示性平觀念已逐步落實於家戶中，政策推廣奏效。

在多元性別議題方面，新北市自109年起推動「多元性別宣導與服務措施」計畫，整合跨局處資源，提供同性伴侶家庭所需服務，製成同性結婚登記者相關權益懶人包及DM，於戶政事務所及民政局網站提供民眾參閱。

新北社會局也與台灣不會教小孩行動聯盟，合作推動性平繪本共讀活動，深化社會對多元性別的理解。調查顯示，89.3％市民認同「不論性別皆可選擇自己覺得最舒適的穿著與裝扮」，且有88.4％表示「能自在和跨性別者當同事」，顯示市民對於多元性別者接受度有明顯提升。

在政策支持度部分，市民對實用型方案反應熱烈，其中「婆媽水電工班」及女性居家修繕培訓計畫支持度高達94.2％，月經平權相關政策亦獲近9成支持；另性別友善廁所支持度超過6成，顯示促進性別友善環境及翻轉刻板印象的政策方向，獲得多數市民支持肯定。

此次調查由社會局委託專業機構於今年2月辦理，針對設籍或居住於新北市、年滿20歲以上市民進行電話訪問，共完成有效樣本1075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

社會局長李美珍表示，調查結果反映新北市推動性平政策已逐步展現成果，市民在職場平權、家庭分工及多元性別議題上均展現高度認同，未來市府將持續優化相關措施，從制度面與生活面雙軌並進，深化性別平等觀念。