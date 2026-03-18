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離職還要回訊息？她遭主管要求「無償支援」氣炸 過來人：別直接封鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
離職。示意圖／ingimage
離職。示意圖／ingimage

離職本應是勞雇關係的正式結束，但仍有不少人面臨「離職後還被要求配合工作」的困擾。有網友表示，她於本月提出離職，且為了完整交接，甚至主動延長兩週預告期，卻仍被主管要求在離職後持續回覆訊息。主管與同事不僅多次暗示希望她留下，甚至直言「與其離職後無償被打擾，不如再多留一陣子」，令她相當無奈與不滿。

該名網友在 Dcard「工作板」發文指出，新接手的同事為轉職新人，完全沒有相關經驗；自從得知她將離職後，便不時以各種方式希望她繼續留下協助，甚至表示「與其離職後無償被打擾，不如再多留一陣子」。此外，主管也要求她離職後仍需回覆工作訊息，讓她忍不住質疑「為什麼可以這麼理所當然？」她坦言，雖然一度想在離職後直接封鎖聯繫，但又擔心影響未來求職，甚至被業界貼上負面標籤，因此上網尋求建議。

對此，不少網友認為，其實多數人資未必會特別聯繫前公司，重點仍在求職者進入新公司後的表現，「在新公司有好好發展，才是主管關切的」；也有人直言，既然前公司留不住人，就算能力再好也可能被說得不好，「他們巴不得你最後乖乖回去」。

另有網友建議，可在離職當天於群組表達感謝後退出，若後續仍被打擾，可委婉表明忙不過來，「如果要抽時間處理，需要收顧問費」；不過，也有人提醒不宜直接封鎖前同事，以免影響人際關係與後續求職，建議可事先說明離職後可協助的範圍與期限，或提醒「離職了再碰原公司的東西，也算是跟外部人士洩密的一部分」。

求職 主管 人際關係 同事 離職

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