彈性育嬰假開放3-6歲家長 勞長允諾下半年修法

因應少子化衝擊，我國育嬰留停新制自元旦起，放寬以「日」為單位申請，目前規範至孩童未滿3歲（含）以內。勞動部長洪申翰表示，如果要到拉高到6歲以上，需要相關法規來修訂，因此他希望看看能不能在今年下半年把修法草案提出。

卓榮泰17日率相關部會首長赴立法院進行總質詢備詢。立委劉建國質詢問及，因應少子化，為了減輕育兒負擔，育嬰留停新制放寬以「日」為單位申請，目前規範至孩童未滿3歲（含）以內，能否提高到6歲？

卓榮泰回應，感謝肯定政策推動，也真的符合一些年輕爸媽的需求。政府不希望照顧家庭、小孩的責任，落在單一性別之上，目前來申請的新手家長，性別也有平均化。當初勞動部提出政策，有經過各方分析考量，跟很多數據整理，當前第一階段是從0到3歲。

卓榮泰認為，至於孩童年齡範圍是否擴大，還要再觀察，因為牽扯到企業主、勞工、代理人等多方面的三角關係，考量到如小型企業單位，有人力調配需求。所以這部分請勞動部繼續再研究。

洪申翰表示，以日申請育嬰留停，從1、2月數據來看，確實成效不錯，男性申請的比率也大幅增加。

洪申翰解釋，目前新制規定在3歲以內，成效很好，後續蠻多3到6歲的家長來反應，他們也有這樣的需求。另外，現行0到3歲實施的經驗之下，蠻多企業也願意支持。勞動部願意研議、草擬，將單日申請育嬰留停彈性措施，提高到6歲。

洪申翰提及，這個作法其實也需要一些相關配套，勞動部會來綜合整理。觀察這段時間，有很多年輕爸媽來申請，因此他希望，看能不能在今年下半年把修法草案提出。如果要到拉高到6歲以上，需要相關法規來修訂。

卓榮泰指出，這項政策實施，勞動部跟企業端做了相當多溝通，也去了解勞工的意願。政府也編了一定的預算作為獎勵金來支持企業，讓企業能夠樂於讓勞工來行使這項權利，或這樣的請假制度。

如果要延伸制度範圍，卓榮泰認為，第一是法律上要解決，第二是面對「三角關係」－企業端、勞工、職務代理人，要考量是否有更充裕的經費來支持。政府會全面檢視育嬰留停新制目前實施的成效，研議如何更優化。