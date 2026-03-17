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小心踩雷！她籲別犯「1職場禁忌」 過來人點頭：真的會翻臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享一項「職場禁忌」，提醒大家千萬不要輕易把朋友拉進同一家公司，否則很可能連友情都賠進去。示意圖／AI生成
一名網友分享一項「職場禁忌」，提醒大家千萬不要輕易把朋友拉進同一家公司，否則很可能連友情都賠進去。示意圖／AI生成

職場人際關係向來微妙，一名網友分享自身觀察到的「職場禁忌」，提醒大家千萬不要輕易把朋友拉進同一家公司，否則很可能連友情都賠進去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，不要拉朋友進來自己的公司，看過太多到後面友誼翻船的，因牽涉到利益、責任與壓力後，關係往往變得複雜，也更容易產生摩擦，甚至導致原本的友情產生裂痕。

貼文一出後，引起大票網友共鳴，紛紛表示「大學時就有深刻體會了，朋友就是朋友，不會是隊友，合得來跟能合作是兩回事」、「真的，我是朋友拉我進去的，最後友誼告吹」、「曾經到朋友的公司上班，進去發現裡面都是朋友的家族成員，不到3個月果斷離開，最後連朋友也做不成」、「很多人只適合當朋友，跟婚姻一樣」、「我就翻（船）過，從此以後不再往來」、「以前有個朋友問我要不要去當她同事，我直接說不要，就怕到時候連朋友都沒辦法當」。

此外，也有網友回應「別跟同事當朋友，但離職後可以」、「絕對不要把同事當朋友，朋友是朋友、同事是同事，不要混在一起」、「也不要去親戚家打工或上班」、「朋友不能當同事，同事也未必能當朋友」。

職場中讓人心累的，有時不只是工作本身，還包括同事與主管的說話方式。本站曾報導，一名網友發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享最讓人翻白眼的職場用語。最多網友回應「你覺得呢？」、「你說呢？」，認為這類反問句最討厭，因為看似把決定權丟回來，但實際責任仍在下屬身上。

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