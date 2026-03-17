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勞動部同法扶推動性平視訊諮詢服務 今起正式開放預約

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託法扶基金會辦理今年度性別工作平等法視訊諮詢服務，今起正式開放預約，4月1日起正式上線。記者李柏澔／攝影
為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託法扶基金會辦理今年度性別工作平等法視訊諮詢服務，今起正式開放預約，4月1日起正式上線。記者李柏澔／攝影

根據勞動部統計，有34.8%認為工作職場懷孕者不友善，而有27.8%親歷對懷孕者不友善的情形，隱形懷孕歧視在職場仍然存在。為強化性別平等工作權益保障，並提供勞工即時、專業且便利的法律諮詢服務，勞動部委託法扶基金會辦理今年度性別工作平等法視訊諮詢服務，今天起正式開放預約，4月1日起正式上線。

據勞動部去年發布的「113年職場性騷擾案件通報系統」統計，通報申訴計1577件，而勞動部日前公布的「女性懷孕友善職場安全感大調查」指出，有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善、有65.2%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪，而有27.8%親歷對懷孕者不友善的情形，其中最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善等。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，勞動部因此委託法律扶助基金會辦理2026年性別工作平等法視訊諮詢服務，並自今天起正式開放預約，4月1日起正式上線，好讓勞工在專業隱私便利的環境下，釐清爭議，掌握自身權益，本項服務今年預估可提供諮詢600件，並從公務預算新增列200萬支持該服務。

法扶基金會執行長周漢威表示，本項性別工作平等法視訊諮詢服務，除了專業律師團對外，也邀請性平領域專家加入團隊，每周將提供2個諮詢日，分別為周二及周四，每次諮詢時間為40分鐘，至於是否後續會加開諮詢次數，還得視預約情況來做合理分配。

黃琦雅提醒，雇主在招募、升遷、薪資、資遣、離職等均不得有性別歧視，否則最高可處150萬罰鍰。

性別歧視 勞動部 性別平等 職場 懷孕 視訊 升遷 勞動條件

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