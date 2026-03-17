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年薪150萬卻想離職！她曝上班1細節 全網看傻：別想不開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己被外派到印尼工作，雖然薪資優渥、生活無虞，卻因工作內容過於輕鬆，逐漸失去成就感，讓她猶豫是否要離職回台念研究所？示意圖／ingimage
一名女網友分享，自己被外派到印尼工作，雖然薪資優渥、生活無虞，卻因工作內容過於輕鬆，逐漸失去成就感，讓她猶豫是否要離職回台念研究所？示意圖／ingimage

不少人嚮往高薪又輕鬆的工作，但過於安逸的環境，反而可能讓人產生焦慮。一名女網友分享，自己被外派到印尼工作，雖然薪資優渥、生活無虞，卻因工作內容過於輕鬆，逐漸失去成就感，讓她猶豫是否要離職回台念研究所？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「上班摸魚好無聊，想離職唸研究所」為題，指出她今年28歲，目前被派駐到印尼工作，表定工時雖然是早上9點到晚上6點、每週休一天，但實際每天只需認真工作約2小時，其餘時間幾乎都可以滑手機。

這名女網友進一步指出，目前每月本薪加津貼約可領約10萬元，年薪則有150萬元，加上公司提供食宿，生活開銷不高，每個月還能存下7至8萬元。不過，長期處於這樣的工作狀態，讓她開始覺得自己像「薪水小偷」，不僅缺乏成就感，也逐漸失去成長動力，好奇是否該離職，回台灣攻讀研究所？

貼文一出後，多數網友卻相當羨慕，紛紛表示「好好，我也想要這個工作」、「聽起來是個好缺，只是周休一日，可以趁年輕存錢也蠻不錯的」、「該知足了，在台灣一堆人早出晚歸，頂多35-40K」、「千萬不要想不開，多存點錢，過幾年財富自由了再回台灣做自己想做的事」、「妳就是太閒，上班摸魚的時間拿來讀書或學點自己有興趣的東西，這麼悠閒又高薪的工作不是隨便找都有的」。

本站曾報導，一名網友分享，朋友在石化產業上班，開工日當天被主管約談，說只要外派非洲3年，回來就可以升官，外派期間年薪高達新台幣300萬元，可說是「先苦後甘」的職涯安排。不過網友們卻紛紛勸退，認為非洲治安不佳，還有疾病、醫療、飲食文化差異的問題，普遍認為就算有高薪誘惑，也不願外派至非洲上班。

印尼 年薪 高薪 研究所

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