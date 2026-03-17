求職最強加分3大證照出爐 專家建議專還要「補強AI」

哪些證照是求職時最搶手的證照？在104人力銀行徵才資料庫中，2025年徵才市場，不分產業、不限職種，企業提及的需求次數的前三名是：小客車駕照、護理師執照與多益TOEIC英語測驗。

2025年企業徵才職缺，16%全職工作要求證照，7%兼職工作要求證照。整體職缺中，被企業提及最多次的是「普通小客車駕照」，職缺需求超過2.1萬筆，集中於業務、物流、外勤服務。其次為「高考護理師執照」，職缺需求近1.5萬筆，再加上第四名（現已停辦）「普考護士執照」職缺需求1萬筆，醫護荒壓力仍在。第三名為「TOEIC多益英語測驗」職缺需求1.4萬筆，經常是科技業、外商及國際貿易相關職務的必要條件。

職缺需求證照前十名也反映兩類需求：一是實務操作與外勤能力，例如「堆高機操作」與「機車駕照」多見於物流、倉儲與外送等職務；二是特定領域基礎或法規門檻證照，如「公共工程品管工程師」是工程承攬單位需配置的專業人員，「不動產經紀營業員」是從事房仲服務須具備的法定資格之一，「丙級中餐」與「丙級會計」分別對應餐飲與基層財務需求，都是企業徵才常有的要求。

進一步觀察證照的跨世代趨勢，31-40歲族群有46%擁有證照比重最高，其次則是23-30歲的43%，41歲以上的比重明顯降至29%以下，反映職場衝刺期最需要積極透過證照凸顯專業，也與政府開始推動技能檢定與服務業、金融業蓬勃發展的時空背景有關。

23-30歲年輕族群持有最多的證照主要為餐飲技術士與電腦應用技能，這類證照多為校園或入門型證照，不少是在技職體系課程中鼓勵學生在就學期間考取，成為新鮮人初出社會的技能背書。

31-40歲青年族群則相對更偏向商務與溝通需求，會計證照對應各領域企業對於會計人才的普遍需求，TOEIC（多益測驗）與人身保險業務員證照則凸顯30世代正值職場升遷與轉換跑道的階段，更需要搭配證照實現專業變現與斜槓發展的目的。

41-50歲壯年族群與51-60歲熟齡族群，人身保險業務員證照皆高居榜首，更加顯示人脈累積轉成職場斜槓的優勢，以及期待工作類型彈性轉換的需求；另外，堆高機操作進入前三名，顯示在物流與工業領域，資深工作者正透過具備法律剛需的重型機具證照，確保其在職場中的不可替代性。

104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇表示，證照可作為求職能力的輔助證明，但在規劃考照時仍應結合職涯方向與市場需求，避免盲目追求數量。對於求職者而言，可從以下幾個方向思考：

1. 以職務需求對應考照項目，並非「以量取勝」。例如想往金融業發展，證券商業務人員或人身保險業務員都是執業的法定證照，若目標為行銷，則應鎖定Google或Adobe等數位工具認證。

2. 將證照作為職涯不同階段的「風險防護網」。對比各年齡層的證照持有率可發現，證照不僅是年輕時期的就業敲門磚，更是資深員工的「職涯保險」。在31-40歲的專業擴張期，可主動考取與現職相關的執業資格（如保險、專案管理、會計），或為職涯第二曲線提前部署，幫助自己在面臨產業波動或個人生涯變動時，擁有更穩定的轉換能力。

3. 建立「數位素養」與「專業領域」的複合策略。目前的職場需求不再侷限於傳統類目，擁有「專業證照 + AI數位工具應用」的複合型人才，在市場上最具議價籌碼。建議求職者在既有的專業基礎上，可考慮額外補強AI應用規劃或數據分析類證照。