唯一正職是店長！百貨櫃哥櫃姐寧兼職數十年 資深員工曝優勢：工作不焦慮

現代社會，越來越多人選擇兼職，讓生活有更多彈性。一名網友發文，稱他最近去百貨公司購物才知道，大部分做了10幾年的櫃哥、櫃姐都是兼職人員，唯一的正職是店長。對此，有資深櫃哥透露百貨行業正職員工要扛的業績壓力，另有網友認為不用扛業績的兼職人員比正職輕鬆、也更好規劃工作時間。

一名網友在Threads發文，表示他近期去百貨公司買香水，才得知許多櫃哥或櫃姐工作了數10年還是兼職人員，而且是不用為業績負責的「純PT（part-time，兼職）」，唯一的正職人員只有店長而已，只有部分規模較大的店家會多請一位正職，其餘員工都是沒有年終獎金的兼職人員。

原PO指出，這些兼職人員做的事情也很多，要很清楚產品、向客人推銷，還要處理公司資料，只是上班時間比正職少而已，因此很好奇：「既然這樣幹嘛不做正職就好？」他懷疑是否因為百貨業蕭條，業者才不徵正職職缺，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友點出兼職人員的優勢，例如不用扛業績壓力、更好規劃工作時間，並且薪水也不低，「當你發現正職要扛業績，某些公司獎金少得可憐，就會覺得PT是天堂」、「我們公司PT比正職爽，錢多事少而且不用背業績，下班拍拍屁股走人」、「其實當PT真的很自由」、「其實依照現在的時薪，算一算，PT薪水真的不比正職差」。

有位資深櫃哥回應，百貨業正職必須背負責任與品牌歸屬，要看營業額，十幾年前百貨業只有那幾間，營業額較高，但如今競爭激烈，第一線櫃員能開市就很好了。他透露自己早期生意很順利，現在每天都要回覆品牌業績到百貨群組，有時工作到晚上9點還沒開市，壓力非常大，有時甚至要「自掏腰包買個櫃上的東西交差」，不如做兼職人員輕鬆，身心靈也不會那麼焦慮。

求職平台Upwork調查，Z世代員工不願侷限在正職職位上，更喜歡有活力和靈活性的職位，傾向身兼多種工作，希望快速貢獻所長，也給自己更可掌控時間的人生。一位台北大學法律系畢業的30歲女性受訪者從事三種兼職，除了在百貨公司當櫃姐外，還幫忙做驗屋文書處理。她表示以前在律師事務所工作，對那種生活感到厭倦，寧可做兼職，時間的安排更加自由。