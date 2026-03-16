快訊

0316-0322「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物順風順水「財庫滿出來」

經典賽／好球帶判決引發巨大爭議 誤判主審遭起底是「美國籍」

Galaxy S26 Ultra相機爆「鏡頭起霧」災情！IP68防水防塵遭質疑 3招可改善

聽新聞
0:00 / 0:00

頂大生當捷運司機「社會觀感」引熱議？新鮮人找工作更在乎「這個」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
捷運成為不少人主要交通工具，捷運公司相關工作機會也愈來愈多。圖／本報資料照片
捷運成為不少人主要交通工具，捷運公司相關工作機會也愈來愈多。圖／本報資料照片

隨著畢業季即將到來，不少學生開始思考未來職涯方向。近日有網友發文，以「#捷運司機的社會觀感」為題，引發熱烈討論。原PO表示，一名同事為頂大文組畢業生，選擇到捷運公司擔任司機員，該名同事坦言，有親戚直言「司機看起來不是什麼了不起的職業，普通人也能做」。這番話讓原PO相當震驚，指出捷運司機員同樣需要通過公開招考，並接受嚴格訓練與考核，才能正式上線執勤，「至少也是一門專業」，貼文曝光後，立刻引發不少網友討論。

事實上，捷運系統相關職務的薪資結構，也呈現不同落差。以桃園捷運2026年招考為例，司機員通過試用考核後，月薪約落在3萬8300元左右；新北輕軌司機員薪資則約為3萬9700元。不過同樣在新北捷運系統中，部分專業職務的待遇則相對較高。例如因應三鶯線、環狀線及輕軌系統營運需求，新北捷運近期釋出「產業策略研究員」職缺，主要負責產業策略規劃、資源整合及推動AI應用與數位轉型，試用期滿後，起薪約6萬元至7萬5000元，只要符合相關系所背景者皆可報名。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，近年觀察到，年輕世代求職時，考量因素已不再只有薪資。根據1111人力銀行調查，新鮮人找工作最在意的前三大條件，依序為「公司福利好」（59.4%）、「薪資符合市場行情」（58.3%）以及「交通便利」（54.7%）。然而莊雨潔也建議，求職時也可進一步了解企業文化與制度，例如是否具備完整的升遷制度、職務輪調機制，或是內部招募管道，未來即使進入公司後，也仍有機會透過內部轉調，為職涯開創不同發展方向，畢竟，在同一家公司或產業，仍會因職務內容、專業需求不同，而出現薪資落差。

此外，「善用科技工具」也能幫助求職者釐清方向。1111人力銀行近期升級「AI小精靈」智能服務，導入多項創新技術，結合履歷理解、行為分析與個人化推薦，打造「最理解你需求的求職助理」。

過往求職者找工作，只能以關鍵字搜尋，現在可以用自然對話的方式，釐清工作需求，AI小精靈更提供「對話式履歷共創功能」，透過引導提問，協助求職者：梳理工作經驗、產生多種版本的履歷內容。此外，系統更直接將求職者的履歷和企業的職缺內容做精準媒合，最後再提供最合適的職務內容。不僅能給予適當的工作建議，對於剛出社會，面對未來還感到迷茫的年輕人，更能夠給予更多的協助。

人力銀行 求職 新北捷運 新鮮人 職場

延伸閱讀

新竹市20日聯合徵才 祭出彈性工時、銀髮友善等538個職位

矽品精密擴廠徵才祭出月薪7.1萬元 1人取得面試資格

台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住這綽號

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

相關新聞

大學生實習驚呼「40歲會用電腦打字」 一票前輩白眼：用的時間比你壽命長

一名女網友近日在Threads分享職場趣事，表示公司來了一名大學生實習生，兩人聊天時對方突然問她「阿姨妳多大了？」回答自己40歲後，對方竟接著說「阿姨妳好厲害，40了還會用電腦打字！」讓她瞬間愣住，對話曝光後迅速引發討論。

在意「職業」的社會觀感？新鮮人找工作更在乎這個

隨著畢業季即將到來，不少學生開始思考未來職涯方向。近日有網友發文，以「#捷運司機的社會觀感」為題，引發熱烈討論。原PO表示，一名同事為頂大文組畢業生，選擇到捷運公司擔任司機員，該名同事坦言，有親戚直言「司機看起來不是什麼了不起的職業，普通人也能做」。這番話讓原PO相當震驚，指出捷運司機員同樣需要通過公開招考，並接受嚴格訓練與考核，才能正式上線執勤，「至少也是一門專業」，貼文曝光後，立刻引發不少網友討論。

國際情勢衝擊無薪假 勞動部續推再充電計畫最高月補助1.63萬

勞動部今公布減班休息人數統計，實施減班休息企業計240家，實施人數3839人，實施行業仍以製造業為大宗，而其中超過7成因美國對等關稅措施而實施。為持續協助受國際情勢影響的企業與勞工穩定就業，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業因應產業景氣變動，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元。

新竹市20日聯合徵才 祭出彈性工時、銀髮友善等538個職位

零售、餐飲、物流運輸及社福缺工，新竹市政府將於3月20日舉辦「2026青銀同行・職場共好」聯合徵才，匯集15家優質企業，共計釋出538個多元職缺，範圍涵蓋全職、兼職與彈性工時等工作型態，歡迎市民踴躍參加。

無薪假人數微升至3839人 因對等關稅占7成 301條款、中東戰爭影響待觀察

勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，實施事業單位240家，實施人數3839人。3月2日公布實施家數計247家，實施人數3770人，製造業仍是實施大宗，其中受美國關稅政策影響有2804人，占整體整體通報人數超過7成。至於美國301條款調查、美伊戰爭影響仍待觀察。

直呼名字「兩個字」超彆扭？ 網揭社會潛規則：叫全名才奇怪

每個人對於稱呼他人的習慣都不盡相同，有些人習慣連名帶姓，有些人則喜歡直呼名字。近日，一名女大生在Dcard發文表示，她一直覺得能自然叫出別人名字「兩個字」的人很厲害，自己卻覺得這舉動很肉麻、不自然。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。