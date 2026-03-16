頂大生當捷運司機「社會觀感」引熱議？新鮮人找工作更在乎「這個」

隨著畢業季即將到來，不少學生開始思考未來職涯方向。近日有網友發文，以「#捷運司機的社會觀感」為題，引發熱烈討論。原PO表示，一名同事為頂大文組畢業生，選擇到捷運公司擔任司機員，該名同事坦言，有親戚直言「司機看起來不是什麼了不起的職業，普通人也能做」。這番話讓原PO相當震驚，指出捷運司機員同樣需要通過公開招考，並接受嚴格訓練與考核，才能正式上線執勤，「至少也是一門專業」，貼文曝光後，立刻引發不少網友討論。

事實上，捷運系統相關職務的薪資結構，也呈現不同落差。以桃園捷運2026年招考為例，司機員通過試用考核後，月薪約落在3萬8300元左右；新北輕軌司機員薪資則約為3萬9700元。不過同樣在新北捷運系統中，部分專業職務的待遇則相對較高。例如因應三鶯線、環狀線及輕軌系統營運需求，新北捷運近期釋出「產業策略研究員」職缺，主要負責產業策略規劃、資源整合及推動AI應用與數位轉型，試用期滿後，起薪約6萬元至7萬5000元，只要符合相關系所背景者皆可報名。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，近年觀察到，年輕世代求職時，考量因素已不再只有薪資。根據1111人力銀行調查，新鮮人找工作最在意的前三大條件，依序為「公司福利好」（59.4%）、「薪資符合市場行情」（58.3%）以及「交通便利」（54.7%）。然而莊雨潔也建議，求職時也可進一步了解企業文化與制度，例如是否具備完整的升遷制度、職務輪調機制，或是內部招募管道，未來即使進入公司後，也仍有機會透過內部轉調，為職涯開創不同發展方向，畢竟，在同一家公司或產業，仍會因職務內容、專業需求不同，而出現薪資落差。

此外，「善用科技工具」也能幫助求職者釐清方向。1111人力銀行近期升級「AI小精靈」智能服務，導入多項創新技術，結合履歷理解、行為分析與個人化推薦，打造「最理解你需求的求職助理」。

過往求職者找工作，只能以關鍵字搜尋，現在可以用自然對話的方式，釐清工作需求，AI小精靈更提供「對話式履歷共創功能」，透過引導提問，協助求職者：梳理工作經驗、產生多種版本的履歷內容。此外，系統更直接將求職者的履歷和企業的職缺內容做精準媒合，最後再提供最合適的職務內容。不僅能給予適當的工作建議，對於剛出社會，面對未來還感到迷茫的年輕人，更能夠給予更多的協助。