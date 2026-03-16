國際情勢衝擊無薪假 勞動部續推再充電計畫最高月補助1.63萬

勞動部今公布減班休息人數統計，實施減班休息企業計240家，實施人數3839人，實施行業仍以製造業為大宗，而其中超過7成因美國對等關稅措施而實施。為持續協助受國際情勢影響的企業與勞工穩定就業，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」，透過在職訓練協助企業因應產業景氣變動，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元。

勞動力發展署說，再充電計畫提供勞工可利用減班休息期間的空檔時間，免費參加勞動部核定的訓練課程，包括所屬企業辦理的訓練課程、勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程或其他經專案認定的課程，並於減班前後的薪資差額內，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6300元。

此外，針對減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9500元至3萬1800元的全時勞工，即使在減班後未有薪資差額或差額較小，也可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助2940元，以維護勞工權益並減緩就業衝擊。

為鼓勵企業利用減班時段進行人才儲備，並為員工規劃辦理訓練課程，於訓練期間持續僱用員工，且維持整體員工僱用規模達90％以上，即可向勞動部申請辦理訓練費用補助，最高350萬元。透過再充電計畫，使勞工在收入減少之際仍可持續進修，提升專業技能，也可協助企業提升產業競爭力。