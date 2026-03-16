新竹市20日聯合徵才 祭出彈性工時、銀髮友善等538個職位

零售、餐飲、物流運輸及社福缺工，新竹市政府將於3月20日舉辦「2026青銀同行・職場共好」聯合徵才，匯集15家優質企業，共計釋出538個多元職缺，範圍涵蓋全職、兼職與彈性工時等工作型態，歡迎市民踴躍參加。

新竹市勞青處長吳達偉說明，此次徵才企業橫跨零售、餐飲、五星級飯店、物流運輸及社福照護等多元產業，提供門市服務、技術人員與儲備幹部等職位，為求職者提供豐富選擇。

吳達偉表示，勞青處特別盤點多項「銀髮友善職缺」，例如餐飲與飯店業看重壯世代細緻專業的服務特質；社福機構提供照顧服務員職位，展現「老老照顧」的互助價值；物流與門市理貨則提供工時彈性的職務，適合希望兼顧生活品質並持續參與社會的市民。

勞青處補充，聯合徵才將於3月20日上午10時至下午2時，在勞工育樂中心5樓視聽室舉辦，當天採現場面試與即時媒合方式，讓求職者能直接與企業代表深度交流，提高錄取效率。現場同步設置履歷健檢專區，由專業諮詢師一對一職涯指引與履歷優化建議，並提供勞動權益與職業訓練資訊，當日完成指定求職流程者，可兌換限量求職好禮。

市長高虹安表示，職場不應受限於年齡標籤，而是經驗傳承與創新活力併行的場域；青年具備靈活思維，壯世代則擁有深厚職場智慧與穩定特質，當不同世代在職場攜手互補，便能為城市注入強大動能。市府持續推動「青銀同行」理念，即是鼓勵企業營造全齡友善環境，讓每位勞工都能在安定的氛圍中發揮所長，共同打造世代共榮的幸福城市。