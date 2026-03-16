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大學生實習驚呼「40歲會用電腦打字」 一票前輩白眼：用的時間比你壽命長

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被公司大學實習生稱讚40歲還會用電腦打字很厲害，讓她非常錯愕。 示意圖／ingimage
一名女網友被公司大學實習生稱讚40歲還會用電腦打字很厲害，讓她非常錯愕。 示意圖／ingimage

一名女網友近日在Threads分享職場趣事，表示公司來了一名大學生實習生，兩人聊天時對方突然問她「阿姨妳多大了？」，原PO回答自己40歲後，對方接著說：「阿姨妳好厲害，40了還會用電腦打字！」讓她瞬間愣住，對話曝光後迅速引發討論。

不少網友直呼難以理解，表示其實40歲左右的人反而是打字速度最快的一群，「以前電腦聊天室、即時通、MSN還有線上遊戲都要打字聊天」、「已經寫了26年的軟體設計」、「40以上的應都會打倉頡、無蝦米、英文那種快打字法，而且不用看鍵盤好嘛」、「就算是現在50歲左右的人，當年也幾乎是整天掛在網路聊天室、BBS裡瘋狂練打字的」、「我們用電腦的時間比他壽命還長」。

也有人分享自身經驗，指出許多40歲以上族群接觸電腦的時間相當長，「阿姨現在47歲，念大學時每分鐘打字180字」、「用電腦的年紀有35年了」。此外，也有網友笑道叫「阿姨」幾乎是禁忌，「職場最多只能叫姐，叫阿姨是死罪」。

事實上，類似情況其實並不少見。隨著智慧型手機與平板電腦普及，年輕世代的使用習慣逐漸轉向行動裝置。近日也有網友分享，自己平時打字時幾乎不用看鍵盤，讓00後同事相當驚訝，稱讚「不用看鍵盤好厲害」，讓他苦笑直言，「以前教長輩用電腦，現在可能還要教年輕人用電腦」。

還有不少網友回憶，過去沒有語音輸入或手機鍵盤，打字幾乎是網路交流的主要方式，從即時通、MSN到線上遊戲聊天室，都得靠鍵盤快速回應。有玩家笑說「打字還要看鍵盤，跟人吵架怎麼來得及」，也有人提到玩線上遊戲時常要邊操作角色邊聊天，甚至在短時間內完成交易或指揮隊友，久而久之練就盲打與高速打字的能力。

打字速度 職場 大學生 鍵盤

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