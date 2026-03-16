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無薪假人數微升至3839人 因對等關稅占7成 301條款、中東戰爭影響待觀察

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，實施事業單位240家，實施人數3839人，本次家數減少上期減少7家，人數略增69人。圖／聯合報系資料照片
勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，實施事業單位240家，實施人數3839人，本次家數減少上期減少7家，人數略增69人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今日公布最新減少工時（無薪假）統計，實施事業單位240家，實施人數3839人。3月2日公布實施家數計247家，實施人數3770人，製造業仍是實施大宗，其中受美國關稅政策影響有2804人，占整體整體通報人數超過7成。至於美國301條款調查、美伊戰爭影響仍待觀察。

據勞動部統計，上一期通報企業中有61家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有925名員工恢復原本勞動條件，本期事業單位240家，實施人數3839人，較上期減少7家，人數略增69人，大多事業單位通報減班休息實施人數為50人以下。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，製造業由於內外銷訂單仍不穩定，還是主要的實施產業別，本期製造業實施家數187家，3745人，較上期減少12家，微幅增加14人，實施對象集中在金屬機電工業，有149家、2672人，金屬機電工業底下的機械設備製造就有1698人。

而這次通報家數中，廠商反映受到美國關稅影響有184家，2804人，通報人數占整體超過7成。

由於日前美國貿易代表署（USTR）宣布對台灣等16個貿易夥伴啟動301條款調查，雖然調查的是台灣半導體晶片與電子產品等，但是否製造業廠商有反映受301條款調查影響？黃琦雅說，製造業3月份新增通報還是維持在內外銷訂單因素，尚無企業反映受301調查影響。

另美以伊軍事衝突已經2周，是否未來會成為實施減班休息的因素？黃琦雅表示，中東戰爭在這2周才出現，還不會這麼快反應在減班休息，會持續觀察。

美伊戰爭 對等關稅 勞動條件

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