直呼名字「兩個字」超彆扭？ 網揭社會潛規則：叫全名才奇怪

每個人對於如何稱呼他人都不盡相同，有些人習慣連名帶姓，有些人則喜歡直呼名字。近日，一名女大生在Dcard發文表示，她一直覺得能自然叫出別人名字「兩個字」的人很厲害，自己卻覺得這舉動很肉麻、不自然。

原PO以「為什麼可以很自然的叫別人名字兩個字」為題發文，坦言自己從小到大都覺得直接叫別人名字兩個字的人很厲害，雖然想親切地稱呼對方，但總覺得彆扭、肉麻。她表示：「我男的、女的、熟的、不熟的通通都沒辦法，除非那個人名字只有兩個字，不然叫不出口。」

這篇貼文引發不少人共鳴，紛紛留言分享自己的經驗。許多人表示稱呼方式的轉變往往與成長階段有關：

國小、國中時期： 大多數人習慣「連名帶姓」稱呼同學，認為這是最自然的方式。 高中、大學時期： 開始有同學互叫名字「兩個字」，或是取綽號。有網友回憶「高中比較好的都叫兩個字」、「大學變成都叫英文名」。 出社會後： 職場文化讓「叫兩個字」成為常態。許多上班族表示「出社會叫同事都兩個字」、「上班久了就習慣了，反而是叫全名的感情比較好」。

不少已出社會的網友點出職場「社交潛規則」，認為在公司裡直呼名字兩個字，是一種展現親切、拉近距離的安全牌。有人分析：「在公司喊兩個字的居多，除非年紀差太多會加『哥』、『姐』，出社會之後不熟千萬不要連名帶姓喊別人，會顯得很不禮貌。」

更有網友精闢總結現代人的稱呼邏輯：「不熟的兩個字，熟的三個字，熟爆的超難聽綽號！」許多人認為，連名帶姓的稱呼往往帶有嚴肅、責備的意味，例如「被叫全名通常都是要被罵的時候」、「叫三個字很像要來吵架」。

不過，也有部分網友始終無法適應「叫兩個字」的文化，認為太過裝熟。對此，有人建議可以善用「欸」、「那個誰」等發語詞，或是直接詢問對方：「請問我該怎麼稱呼您？」來化解尷尬。