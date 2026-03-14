矽品精密擴廠徵才祭出月薪7.1萬元 1人取得面試資格

因應年後轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心今在古坑綠色隧道舉辦大型徵才活動，36家企業釋出1270個職缺，其中以擴廠中的矽品精密最受矚目，一口氣開出逾300個工作機會，最高薪製造組主管月薪上看7萬1000元，吸引不少求職者排隊投履歷。

斗六就業中心首度將徵才會場設在戶外場域，結合企業面談、職人DIY體驗、在地農特產市集及視障按摩服務，打造輕鬆的求職環境，雲嘉南分署長劉邦棟表示，希望透過市集與農特產品展售吸引人潮，促進企業與求職者媒合。

斗六就業中心表示，這次徵才產業涵蓋科技、製造、餐飲與服務業等領域，包括福懋科技、信越電子材料、正新橡膠、福懋興業、台灣卜蜂企業、千巧谷、全家便利商店及三好國際酒店等企業都到場設攤。

其中矽品精密因全台擴廠需求成為全場「搶人大戶」，釋出超過300個職缺，包括技術助理、工程師等職務，一早就吸引不少民眾前往面試。統計現場共有53人投遞履歷，成功媒合27人，其中月薪7萬1000元的製造組主管已有1人取得第二階段面試資格。

其他企業薪資也頗具吸引力，例如千巧谷徵求水電維修人員月薪最高6萬2000元，台灣卜蜂企業農場飼養員月薪約5萬5000元，現場近5成職缺月薪達3萬5000元以上，整體媒合率約33%。