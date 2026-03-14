湧兩萬人求職 OpenHouse就業博覽會提供超過一萬個職缺

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學共同主辦的「2026 桃竹苗 OpenHouse 就業博覽會」，今天在新竹陽明交大展開，活動規模創下新高，集結超過200家國內知名企業及大上市櫃科技巨頭，提供超過 1萬個職缺，吸引逾2萬名求職民眾踴躍參與，投遞履歷人次超過3萬人次。

陽明交大學副校長唐震寰表示，Open House 春季徵才博覽會自1988年舉辦以來，今年邁入第38屆，是新竹在地規模最大的就業博覽會，產業橫跨科技、製造及服務業等多元領域，同時「多元職涯專區」更擴大至23個攤位，協助學生探索不同產業樣貌與職涯可能，提升就業準備度與競爭力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，本次就業博覽會規模盛大，現場所提供的1萬個職缺中，高達 80%聚焦於AI 供應鏈、半導體及精密電子製造等關鍵產業；在追求科技高度的同時，分署亦兼顧民生廣度，邀請知名運輸倉儲、餐飲旅宿與零售服務業者參與，確保各專業背景的人才都能找到發揮舞台，不少企業更開出百萬年薪優渥條件，展現強烈求才決心。

此外，博覽會現場更貼心規畫公益美食市集，由在地民間團體及庇護工場販售特色商品，吸引眾多民眾駐足品嚐並給予高度評價，讓求職者在尋找職涯機會之餘，也能以實際行動支持公益，為活動增添溫暖人文氛圍。

桃竹苗分署指出，2026桃竹苗 OpenHouse 就業博覽會除了今天的活動外，桃竹苗分署轄區內各大專院校及各縣市將陸續舉辦各類中大型徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參加。若想了解更多桃竹苗地區的徵才活動或職缺資訊，請至當地就業中心或桃竹苗分署網站查詢最新的徵才訊息（https://gov.tw/U6j）。