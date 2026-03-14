新人入職必經歷3階段？她曝上班妝容進化史 過來人笑翻：睡飽卡實在

不少上班族剛進公司時，都會特別在意外表。一名女網友分享，近期觀察到「新人上班妝容三階段」，指出幾乎每個新進員工，都會經歷從全妝、淡妝到素顏的過程，原因也相當現實。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，從進公司到現在，已經看過至少五位新人入職，發現大家第一週上班時，都會精心打扮、全妝亮相，看起來相當重視形象；接著過一段時間後，妝容逐漸變得簡單，只剩淡妝；最後則直接素顏上班。

這名女網友坦言，自己當初剛入職時也是如此，為了漂漂亮亮地去上班，甚至特地提早半小時起床化妝。不過工作一段時間後，她逐漸改變想法，直言「這薪水根本不值得我早起化妝，多上一點粉餅都是對我戶頭的不尊重」。

貼文一出後，引起不少女網友共鳴，紛紛表示「我第一天全妝而已，這工作實在對不起我要每天早起多花半小時化妝，睡飽卡實在」、「真的！我一開始都全妝還穿洋裝，現在幾乎都素顏」、「化妝品也是要錢，上班真的不配每天花這些成本」、「突然驚覺…浪費我粉底液」、「沒錯，帶妝上班是另外的價錢」、「公司裡沒有值得我化妝的人」。

此外，還有女網友回應「沒穿睡衣去已經是最大的體面了」、「現在會畫眉毛就已經不錯了」、「有戴隱眼出門就不錯了」、「形象是什麼東西，我是去上班的所以不需要」。

不過，也有人認為只要踏出家門，就得要精心打扮。本站曾報導，一名女網友分享，自己的部門每天都對著電腦工作，不需要見客戶，但同事仍然每天早起且精心打扮，對此感到十分佩服。

對此，也有不少網友認同，指出「女為悅己者容，況且維持自己的形象也是一種自我要求」、「因為自己看了心情好」、「我還是會打扮，自己穿的漂亮，心情會很好」、「無法接受自己邋遢的樣子吧，每個人的點不一樣」。