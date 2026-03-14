7年級生怒轟台灣下一代「鬼樣子」！年輕人傻眼反嗆：紅利早沒了

世代之間對工作與生活的看法已經出現明顯落差。近日一名自稱是70、80後的網友感嘆，認為台灣2000年後出生的一代價值觀，與過去差異巨大，直言「台灣在00後手上玩完了，沒救了」，吸引不少年輕人留言反駁。

這名網友在Dcard以「為啥台灣的下一代是這種鬼樣子？」為題，指出自己那一代人習慣熬夜打拼、有責任心，為了買房能省吃儉用，字典裡充滿「上進心」與努力工作的精神。反觀現在的年輕人，更重視工作與生活平衡，準時下班被視為基本權利，加班還要計算費用，甚至希望能在家上班，在職場只要被說兩句，轉頭就去IG發文公審，坦言「以前我們被老闆痛罵，隔天還是笑著去上班」。

這名網友進一步說明，現在年輕人即時行樂，完全沒有存錢觀念，薪水全拿去享樂，還把裸辭當勇氣，只要工作不順心，隔天立刻遞辭呈，讓他不解「這種躺平主義，加上極度自我中心的心態，台灣怎麼可能有未來…我們打拼得這麼辛苦，就是要交這樣的未來給下一代嗎？」。

貼文一出後，不少年輕網友都看傻，紛紛表示「我的上一代也一直說我們這代沒救了，到頭來會發現，都是老古董用自己的眼界來限制下一代該怎麼做」、「時代在變，你的時代所經歷的，也不一定適合現代的小朋友」、「紅利吃完了在那邊說別人不夾菜，可憐」、「講的好像你把你的下一代能照顧得多好，這社會這啥鬼樣子，誰要當個正常人」、「我不是00後，但這個大環境就是被我們這一代跟上一代搞成這樣，憑什麼把鍋推給他們？」、

事實上，台灣因低薪加上高房價，讓不少年輕人紛紛當「躺平族」。本站曾報導，一名網友分享，最近發現很多年輕人都住家裡，看到喜歡的東西就買，平均3個月就出國一次，完全不打算結婚生子或買房，好奇「年輕人是不是都躺平了？」。

對此，不少網友都表示「自己過得好就好了」、「因為不躺平還是一樣買不起房、養不起家」、「看到房價和薪水，直接躺平比較好」、「新青安貸下去綁40年，根本沒生活品質」、「這是我吧，大環境造就成我們這樣的」。