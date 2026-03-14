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辦公室最煩口頭禪！上班族狂列金句：聽到就想翻白眼

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辦公室最煩口頭禪！上班族狂列金句：聽到就想翻白眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享最讓人翻白眼的職場用語。示意圖/Ingimage
一名網友發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享最讓人翻白眼的職場用語。示意圖/Ingimage

職場中讓人心累的，有時不只是工作本身，還包括同事與主管的說話方式。近日一名網友發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，邀請大家分享最讓人翻白眼的職場用語，引起諸多上班族熱烈回應。

這名網友在社群平台「Threads」發起「辦公室最討厭口頭禪大賽」，他先拋磚引玉說明，自己最受不了的一句話是「這個幫一下」，短短幾個字卻代表額外工作突然落到自己頭上，每次聽到都會忍不住翻白眼。

貼文一出後，最多網友回應「你覺得呢？」、「你說呢？」，認為這類反問句最討厭，因為看似把決定權丟回來，但實際責任仍在下屬身上。

此外，也有不少網友回應自身經驗，指出「這個不急可以慢慢做，然後過幾小時後，突然給了期限要交出來」、「你懂我意思嗎？這句話真的有毒，連不會講的都跟著講了，聽了超煩」、「我不知道欸。每次聽到我頭就痛痛的」、「我們以前很辛苦，你們現在很幸福都有人教」、「這個不會花你很多時間（那你自己不會用嗎？）」。

近期「00後」年輕世代也因敢說、敢問的特質，常被形容是「來整頓職場的」。本站曾報導，一名網友分享，近期發現剛入職的00後新人，向主管提出的疑問，都讓他瞳孔震驚，包含「公司要求上班畫淡妝，會補助化妝品嗎？」、「公司要求加入line工作群組，會提供公務機嗎？」，讓他驚覺和自己當時畢業出社會時，民情蠻不一樣的。

不少網友都力挺新人，紛紛表示「對啊沒給公務機是要拿個人帳號加入LINE群組意思嗎？」、「超級合理的！我90的但我一出社會就這麼認為了，只是不敢說」、「這觀念才正確吧，薪水沒有比較多，憑什麼要求女生化妝」。不過，也有部分網友持相反意見，指出「同樣邏輯，公司要求必須進公司上班，所以通勤費有補助嗎？公司要求不能穿短褲、拖鞋，所以治裝費有補助嗎？」、「老實說公務機還真的不可行，因為LINE要求每個帳號都要有手機號碼，不可能公司幫每個員工多註冊一個手機號碼」。

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