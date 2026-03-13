工作重複、有規則 最易被AI取代

人工智慧（ＡＩ）進入百工百業，到底哪些工作最容易被ＡＩ取代？就業專家都認同，這波ＡＩ熱潮對白領影響最大，凡重複性及規則性一致，ＡＩ就可以做，而上班族能做的事，就是善用各式ＡＩ工具，一位員工若能用十個、廿個ＡＩ工具，就是站在巨人肩膀上，壯大自己的能力。

一○四人力銀行人才永續長鍾文雄指出，過去三、五年討論的都是先進半導體或無人工廠等ＡＩ智能製造，也就是藍領被取代，但是，這波生成式ＡＩ出來後，主要影響的是白領階級。

鍾文雄歸納，被影響的工作特質有三，一是高度重複性，例如大量數據整理、資料搜尋等，又如保單文件輸入及歸檔，或客服重複問題答覆等；二是工作有明確規則可循，例如會計帳，何時要結帳、出帳、校對、比對等，這些都有明確規則；三是資訊整合及摘要，如市場新聞簡報等，這類只要摘要整合及資料整理等，都可以由ＡＩ完成。

至於管理工作，則視工作內容，例如，ＡＩ可以提供建議及資料做參考與決策，最後決策大部分仍要主管決定，這類工作就不易直接依賴AI；即使像人力資源決策，若涉及面試、招募、晉升、考核、調薪等，也不可能由ＡＩ做最後決定。

台灣人力資本公司執行長晉麗明以美國大型企業Block為例，Block宣布裁員百分之四十，執行長更在致股東信中表明，規模大幅縮小，透過運用公司正在打造的工具，可以做得更多、做得更好。他預期，未來一年內，多數公司都會得出相同結論，並進行類似的結構性調整。

晉麗明分析，ＡＩ是否取代人力，今年會進入另外一個層次的討論，從共通認知，進入到差異化選擇的春秋戰國時代，也就是說，ＡＩ可以做得更多已是基本認知，但要不要減少人力，取決於經營者理念與認知，而這會因為不同行業、不同規模，或產業特性而有不同。例如，有人認為ＡＩ可以做客服，但有些老闆希望客服有溫度，就會維持客服人力，「ＡＩ會取代那些人力，最終不是取決技術，而是老闆怎麼想」。