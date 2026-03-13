AI裁員…職缺雖創高 其實早被AI取代

去年底到今年初，美國大型企業裁員潮一波接一波，就業專家直言，美國企業以前只有不景氣時才裁員，現在動輒裁上萬人，真正原因恐怕是人工智慧（ＡＩ）帶動轉型升級，顯示ＡＩ取代人力的時刻來臨了，「只要有標準作業程序（ＳＯＰ），ＡＩ就能取代很多人的工作」。

反觀台灣，各個人力銀行年後轉職潮，職缺數不斷創新高，但業內人士透露，企業委託人力銀行求才採一年付費制，職缺數沒有上限，「缺五十個人刊登一百個職缺」，很多企業刊登人才未必真要徵才，也可能是廣告或蒐集履歷。

就業專家觀察，今年另一個現象是，很多企業祭出遇缺不補或是組織精簡，「先遇缺不補，測試ＡＩ取代人力的能量，看員工的承受度到那裡？例如原本營運要一百個人，先用八十個頂頂看」。

對於台灣各人力銀行企業徵才數直線上升，一位深諳人力銀行徵才廣告內幕人士透露，「求才廣告採付費制，企業付一年的費用就可以無限徵才，企業體職缺也是企業廣告一部分，舉凡徵求業務主管，儲備幹部、業務助理等，其實都是業務缺，都是洗履歷，很多職缺是空的、虛的」，這也是為什麼人力銀行很多客訴，都是求職者發現一直投履歷，卻石沉大海，「上班族千萬不要看人力銀行職缺屢創新高就想跳槽」。

台灣人力資本公司執行長晉麗明觀察，企業愈來愈不想讓員工久任，就是想要用更懂ＡＩ的人，美國現在動輒裁員數百人、上萬人，就是要轉型升級，另找新興科技人才，不只年輕人被裁，也裁中高階人士，表示過去疊床架屋的組織型態並不合用，現在行銷與美編都是靠生成式ＡＩ，以前可能用三個人，現在一個人就好。

至於台灣，晉麗明表示，台灣老闆也開始焦慮，很多企業老闆私下都表示急著導入ＡＩ，擔心現在不導入AI，會輸在起跑點，人資就會順著老闆意思想辦法降低人力。

除了縮小用人規模，今年還有一個現象，就是很多公司遇缺不補，以此測試ＡＩ取代人力的能量，同時觀察員工承受度可以到那裡，「遇缺不補也可以視為一種ＡＩ效應」。

但一○四人力銀行人才永續長鍾文雄表示，年後企業職缺數都往上增加，至今已有達一一○萬工作數，工作數的總量成長是正向與樂觀；但是他也觀察到，職缺數雖提升，但因企業結構因開始大量運用ＡＩ，出現工作內容及職務調整質化現象，不少基礎工作都被ＡＩ取代了。

鍾文雄表示，雖然ＡＩ取代人力證據尚不明顯，職缺數也沒有大量瘦身，但工作內容質變已非常明確，企業明顯將重複性高、可以標準化的工作汰換，「工作立即消失可能性不高，但會持續減少」。