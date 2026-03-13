聽新聞
0:00 / 0:00

AI裁員…職缺雖創高 其實早被AI取代

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
ＡＩ取代人力的時刻來臨了，這也使得很多企業祭出遇缺不補或是組織精簡。記者林伯東／攝影
ＡＩ取代人力的時刻來臨了，這也使得很多企業祭出遇缺不補或是組織精簡。記者林伯東／攝影

去年底到今年初，美國大型企業裁員潮一波接一波，就業專家直言，美國企業以前只有不景氣時才裁員，現在動輒裁上萬人，真正原因恐怕是人工智慧（ＡＩ）帶動轉型升級，顯示ＡＩ取代人力的時刻來臨了，「只要有標準作業程序（ＳＯＰ），ＡＩ就能取代很多人的工作」。

反觀台灣，各個人力銀行年後轉職潮，職缺數不斷創新高，但業內人士透露，企業委託人力銀行求才採一年付費制，職缺數沒有上限，「缺五十個人刊登一百個職缺」，很多企業刊登人才未必真要徵才，也可能是廣告或蒐集履歷。

就業專家觀察，今年另一個現象是，很多企業祭出遇缺不補或是組織精簡，「先遇缺不補，測試ＡＩ取代人力的能量，看員工的承受度到那裡？例如原本營運要一百個人，先用八十個頂頂看」。

對於台灣各人力銀行企業徵才數直線上升，一位深諳人力銀行徵才廣告內幕人士透露，「求才廣告採付費制，企業付一年的費用就可以無限徵才，企業體職缺也是企業廣告一部分，舉凡徵求業務主管，儲備幹部、業務助理等，其實都是業務缺，都是洗履歷，很多職缺是空的、虛的」，這也是為什麼人力銀行很多客訴，都是求職者發現一直投履歷，卻石沉大海，「上班族千萬不要看人力銀行職缺屢創新高就想跳槽」。

台灣人力資本公司執行長晉麗明觀察，企業愈來愈不想讓員工久任，就是想要用更懂ＡＩ的人，美國現在動輒裁員數百人、上萬人，就是要轉型升級，另找新興科技人才，不只年輕人被裁，也裁中高階人士，表示過去疊床架屋的組織型態並不合用，現在行銷與美編都是靠生成式ＡＩ，以前可能用三個人，現在一個人就好。

至於台灣，晉麗明表示，台灣老闆也開始焦慮，很多企業老闆私下都表示急著導入ＡＩ，擔心現在不導入AI，會輸在起跑點，人資就會順著老闆意思想辦法降低人力。

除了縮小用人規模，今年還有一個現象，就是很多公司遇缺不補，以此測試ＡＩ取代人力的能量，同時觀察員工承受度可以到那裡，「遇缺不補也可以視為一種ＡＩ效應」。

但一○四人力銀行人才永續長鍾文雄表示，年後企業職缺數都往上增加，至今已有達一一○萬工作數，工作數的總量成長是正向與樂觀；但是他也觀察到，職缺數雖提升，但因企業結構因開始大量運用ＡＩ，出現工作內容及職務調整質化現象，不少基礎工作都被ＡＩ取代了。

鍾文雄表示，雖然ＡＩ取代人力證據尚不明顯，職缺數也沒有大量瘦身，但工作內容質變已非常明確，企業明顯將重複性高、可以標準化的工作汰換，「工作立即消失可能性不高，但會持續減少」。

人力銀行 職缺 AI 裁員

延伸閱讀

觀察站／AI不等同造假 不應一刀切

禁AI寫履歷判定有模糊地帶 學者：矯枉過正

華航、長榮徵才禁用AI寫履歷 違規將永不錄用、取消資格

賦能訓練…金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

相關新聞

AI裁員…職缺雖創高 其實早被AI取代

去年底到今年初，美國大型企業裁員潮一波接一波，就業專家直言，美國企業以前只有不景氣時才裁員，現在動輒裁上萬人，真正原因恐怕是人工智慧（ＡＩ）帶動轉型升級，顯示ＡＩ取代人力的時刻來臨了，「只要有標準作業程序（ＳＯＰ），ＡＩ就能取代很多人的工作」。

工作重複、有規則 最易被AI取代

人工智慧（ＡＩ）進入百工百業，到底哪些工作最容易被ＡＩ取代？就業專家都認同，這波ＡＩ熱潮對白領影響最大，凡重複性及規則性一致，ＡＩ就可以做，而上班族能做的事，就是善用各式ＡＩ工具，一位員工若能用十個、廿個ＡＩ工具，就是站在巨人肩膀上，壯大自己的能力。

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

攸關勞工退休老本的新制勞退，去年基金大賺，收益率高達15.6%，收益已於日前分配完畢，但近日有民眾反映分配到的金額根本不到15.6%？勞保局解釋，收益分配不是以個人專戶金額乘以收益率來算，而是依每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，再把當年度基金收益數依貢獻度分配給個別勞工。

保誠人壽退休大調查：女性期望退休金升至1543萬元 42歲開始準備

婦女節剛過，根據「保誠人壽2025年退休大調查」結果顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。然而，在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費的估計卻呈現逐年下降趨勢，從2023年的33874元降至2025年的32991元，是三年來最低。

桃竹苗分署整合「獎助」與「職再」 助科技新秀化解職場隱憂

為因應全球經濟局勢及穩定國內勞動市場與產業發展，勞動部推動「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響勞工順利銜接職場；勞動力發展署桃竹苗分署運用「僱用獎助」搭配「職務再設計」協助23歲的小彭(化名)找回職涯定位，並延長職涯，落實友善職場的精神。

基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺 電商部主管月薪6.5萬起

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心3月16日下午2時至4時，在基隆市婦幼福利服務中心（麥金路482號5樓）舉辦社區聯合徵才活動，共有13家優質廠商提供383個工作機會。其中，新哈林運動公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5千元起，鎖定具備電商與數位管理經驗的高階人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。