新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
去年新制勞退基金大賺，收益率高達15.6%，但近日有民眾反映分配到的收益不到15.6%？聯合報系資料照片
攸關勞工退休老本的新制勞退，去年基金大賺，收益率高達15.6%，收益已於日前分配完畢，但近日有民眾反映分配到的金額根本不到15.6%？勞保局解釋，收益分配不是以個人專戶金額乘以收益率來算，而是依每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，再把當年度基金收益數依貢獻度分配給個別勞工。

勞保局說明，依勞工退休基金管理運用及盈虧分配辦法第8條規定，個別勞工所分配到的金額，是將整體基金收益數，依「個人專戶每日結餘金額累計數」占「整體專戶每日結餘金額累計數」的比例作分配，也就是按每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，由勞保局將當年度所有基金收益數依貢獻度分配給個別勞工專戶，不是直接以收益率乘以專戶金額。

勞保局補充，如果勞工在年中開始申領月退休金，領取時，除了「提繳本金」及「歷年累積收益」，也會一併結算 「當年度尚未分配期間的收益」。舉例來說，一名勞工在4月份申領月退休金，將依勞動基金運用局公告最近收益率，先結算1至4月的收益，並存入勞工個人月退休金專戶；其後月退專戶餘額在當年的5到12月期間，仍持續參與基金收益分配。

勞保局強調，每年度勞動基金運用局公告的新制勞工退休基金收益數，均已全數依法正確分配給勞工，勞工的退休金權益絕對受到保障，如需查詢「勞退收益分配金額」 ，或於申領退休金前試算「勞工退休金個人專戶核發金額 」， 可到勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login）查詢或試算。

攸關勞工退休老本的新制勞退，去年基金大賺，收益率高達15.6%，收益已於日前分配完畢，但近日有民眾反映分配到的金額根本不到15.6%？勞保局解釋，收益分配不是以個人專戶金額乘以收益率來算，而是依每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，再把當年度基金收益數依貢獻度分配給個別勞工。

保誠人壽退休大調查：女性期望退休金升至1543萬元 42歲開始準備

婦女節剛過，根據「保誠人壽2025年退休大調查」結果顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。然而，在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費的估計卻呈現逐年下降趨勢，從2023年的33874元降至2025年的32991元，是三年來最低。

桃竹苗分署整合「獎助」與「職再」 助科技新秀化解職場隱憂

為因應全球經濟局勢及穩定國內勞動市場與產業發展，勞動部推動「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響勞工順利銜接職場；勞動力發展署桃竹苗分署運用「僱用獎助」搭配「職務再設計」協助23歲的小彭(化名)找回職涯定位，並延長職涯，落實友善職場的精神。

基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺 電商部主管月薪6.5萬起

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心3月16日下午2時至4時，在基隆市婦幼福利服務中心（麥金路482號5樓）舉辦社區聯合徵才活動，共有13家優質廠商提供383個工作機會。其中，新哈林運動公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5千元起，鎖定具備電商與數位管理經驗的高階人才。

丟履歷沒消息？北市勞動局一對一客製輔導 70歲也能重返夢想職場

為協助民眾求職，提高媒合率，北市勞動局就業服務處21日將在圓山花博公園爭艷館，舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，並且積極推動「Team Taipei 挺就業」，透過一對一客製化諮詢輔導，讓民眾找到適合的工作。

煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

