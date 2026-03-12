新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

攸關勞工退休老本的新制勞退，去年基金大賺，收益率高達15.6%，收益已於日前分配完畢，但近日有民眾反映分配到的金額根本不到15.6%？勞保局解釋，收益分配不是以個人專戶金額乘以收益率來算，而是依每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，再把當年度基金收益數依貢獻度分配給個別勞工。

勞保局說明，依勞工退休基金管理運用及盈虧分配辦法第8條規定，個別勞工所分配到的金額，是將整體基金收益數，依「個人專戶每日結餘金額累計數」占「整體專戶每日結餘金額累計數」的比例作分配，也就是按每個勞工個人專戶提繳的期間、金額作為計算基礎，由勞保局將當年度所有基金收益數依貢獻度分配給個別勞工專戶，不是直接以收益率乘以專戶金額。

勞保局補充，如果勞工在年中開始申領月退休金，領取時，除了「提繳本金」及「歷年累積收益」，也會一併結算 「當年度尚未分配期間的收益」。舉例來說，一名勞工在4月份申領月退休金，將依勞動基金運用局公告最近收益率，先結算1至4月的收益，並存入勞工個人月退休金專戶；其後月退專戶餘額在當年的5到12月期間，仍持續參與基金收益分配。

勞保局強調，每年度勞動基金運用局公告的新制勞工退休基金收益數，均已全數依法正確分配給勞工，勞工的退休金權益絕對受到保障，如需查詢「勞退收益分配金額」 ，或於申領退休金前試算「勞工退休金個人專戶核發金額 」， 可到勞保局e化服務系統（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login）查詢或試算。