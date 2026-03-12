快訊

保誠人壽退休大調查：女性期望退休金升至1543萬元 42歲開始準備

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
通膨不確定性高。保誠人壽退休大調查顯示，女性期望退休金提升至1543萬元，卻延後到42歲才開始準備 。圖／保誠人壽提供
通膨不確定性高。保誠人壽退休大調查顯示，女性期望退休金提升至1543萬元，卻延後到42歲才開始準備 。圖／保誠人壽提供

婦女節剛過，根據「保誠人壽2025年退休大調查」結果顯示，女性期望準備的退休金總額平均為1543萬元，較2024年增加25萬元，顯示女性對退休資金需求的認知逐漸提高。然而，在退休生活開支預期上，女性對退休後每月生活費的估計卻呈現逐年下降趨勢，從2023年的33874元降至2025年的32991元，是三年來最低。

這反映出在通膨與經濟環境變動下，女性對未來生活支出的態度趨於保守，也顯示對退休生活品質的不確定感逐漸增加。

在退休時間規劃方面，女性平均期望退休年齡為60.2歲，為近三年首次出現延後的情況；同時，有36.8%的女性表示對退休規劃感到壓力偏大，高於男性4.5%，並有32.1%的女性認為自己未來可能需要延後退休。整體而言，女性在退休規劃上呈現「想退休、卻擔心退休」的矛盾心理。若從退休生活型態來看，多數女性傾向追求穩定且無負擔的生活。調查顯示，有65.1%的女性希望退休後能過著「生活簡樸、衣食無虞」的日子，而僅有8.2%的女性願意透過降低生活品質來因應退休支出，顯示女性在退休規劃上更重視生活穩定性。

在退休後可能面臨的大額支出方面，「個人醫療費用」(66.8%)為女性認為最主要的支出項目，其次為「家人的醫療費用」(47.6%)。值得注意的是，「旅遊與娛樂支出」(40.5%)的比例也高於男性5.7%，顯示女性在關注健康與家庭保障的同時，也期待在退休後能適度享受生活。

在退休準備行為方面，值得關注的是，女性開始規劃退休金的平均年齡已來到42.2歲，較前一年顯著延後1.1歲；且每月投入金額約為13267元，同步降至三年來最低點。這顯示在通膨壓力與家庭照顧責任的雙重擠壓下，女性的「退休起跑點」正被迫推遲。在理財工具選擇上，近六成女性偏好固定收益、低風險的理財方式，主要選擇股票、台外幣活/定存及保險商品，反映出女性在退休規劃上傾向採取穩健策略，以分散長期財務風險。

保誠人壽建議，隨著女性平均壽命延長，應趁未婚或孩子尚小時盡早建立長期規劃，透過多元且穩健的工具逐步累積資源，並完善醫療保障，確保退休生活不僅「存得夠」，更能「過得安心」。利用分紅保單提供終身壽險保障，並依條款有機會分配紅利，並依個人需求選擇美式或英式分紅，以滿足在資產規劃及傳承的需求，同時享有家庭保障。面對生活中的不確定性，也應視需求補足重大疾病、特定傷病或長照險，避免醫療支出中斷家庭經濟。

桃竹苗分署整合「獎助」與「職再」 助科技新秀化解職場隱憂

為因應全球經濟局勢及穩定國內勞動市場與產業發展，勞動部推動「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響勞工順利銜接職場；勞動力發展署桃竹苗分署運用「僱用獎助」搭配「職務再設計」協助23歲的小彭(化名)找回職涯定位，並延長職涯，落實友善職場的精神。

基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺 電商部主管月薪6.5萬起

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心3月16日下午2時至4時，在基隆市婦幼福利服務中心（麥金路482號5樓）舉辦社區聯合徵才活動，共有13家優質廠商提供383個工作機會。其中，新哈林運動公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5千元起，鎖定具備電商與數位管理經驗的高階人才。

丟履歷沒消息？北市勞動局一對一客製輔導 70歲也能重返夢想職場

為協助民眾求職，提高媒合率，北市勞動局就業服務處21日將在圓山花博公園爭艷館，舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，並且積極推動「Team Taipei 挺就業」，透過一對一客製化諮詢輔導，讓民眾找到適合的工作。

煙波大飯店阿里山北門館6月試營運 吸引近400人應徵搶職缺

嘉義阿里山林鐵2024年全線復駛，帶動鐵道觀光動能，北門車站旁BOT解約閒置15年的宏都北門麗星大飯店，阿里山林鐵文資處重新以ROT招商，由煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，以全新品牌「煙波大飯店阿里山北門館」重新亮相，預計6月試營運。

觀察站／AI不等同造假 不應一刀切

正當ＡＩ進入大量運用階段，國籍航空公司卻開了第一槍，對求職者使用ＡＩ撰寫履歷祭出永不錄用或是取消資格，引發討論。企業端為了防範資料造假，「寧可錯殺一百，不願錯放一個」心態可以理解，但是ＡＩ原本就是科技運用工具之一，只為防範不實或造假資料，全盤拒絕以ＡＩ協助製作履歷，是否矯枉過正，也有討論空間。

