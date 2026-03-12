桃竹苗分署整合「獎助」與「職再」 助科技新秀化解職場隱憂

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
桃竹苗分署運用「僱用獎助」搭配「職務再設計」協助23歲的小彭(化名)找回職涯定位，並給予改善建議延長職涯。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
為因應全球經濟局勢及穩定國內勞動市場與產業發展，勞動部推動「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等資源，協助受影響勞工順利銜接職場；勞動力發展署桃竹苗分署運用「僱用獎助」搭配「職務再設計」協助23歲的小彭（化名）找回職涯定位，並延長職涯，落實友善職場的精神。

桃竹苗分署指出，23歲的小彭大學畢業後曾於科技業服務，因市場環境變化與求職方向未明，經歷3至6個月以上的職涯轉換期，讓小彭對未來發展更加不安。

為釐清自身職涯定位，小彭主動前往竹北就業中心尋求協助，經就服員深入諮詢與評估後，發現他對科技業依舊充滿熱誠，也因自身具備專業背景與實務經驗，便運用「勞工就業通」僱用獎助措施成功媒合至矽格股份有限公司擔任測試工程師，負責設備零組件拆裝、更換、維護及測試工作。

到職後，竹北就業中心仍持續追蹤小彭適應情形，並發現其作業內容需長時間以手動螺絲起子、退螺絲器及銼刀進行重複旋轉與向下施壓動作，恐增加板機指或韌帶發炎等職業傷害風險。

經桃竹苗分署團隊評估小彭工作困擾，運用「職務再設計」建議改採電動螺絲起子或電鑽組合工具，減少手腕重複負荷，不僅降低體能消耗，也提升維修效率與精準度，實現勞工健康與企業效能雙贏。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「勞工就業通計畫」的價值在於從「進用誘因」延伸到「職場優化」，讓政策不只解決短期失業問題，更著眼於長期就業品質與產業競爭力。透過僱用獎助降低企業人事成本壓力，同時藉由職務再設計改善工作流程與工具設備，預防潛在職業傷害，落實健康安全職場理念。

賴家仁說，僱用獎助由公立就業服務機構推介媒合，雇主每僱用1名符合資格勞工，每月可獲6000元補助，最長6個月，鼓勵企業在景氣波動期間持續進用人才。

