基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺 電商部主管月薪6.5萬起

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺，電商部主管月薪6.5萬起。圖／基隆就業中心提供
基隆16日聯合徵才13家廠商釋383個職缺，電商部主管月薪6.5萬起。圖／基隆就業中心提供

勞動部勞動力發展署北分署基隆就業中心3月16日下午2時至4時，在基隆市婦幼福利服務中心（麥金路482號5樓）舉辦社區聯合徵才活動，共有13家優質廠商提供383個工作機會。其中，新哈林運動公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5千元起，鎖定具備電商與數位管理經驗的高階人才。

基隆就業中心指出，參與徵才廠商涵蓋民生零售、長照服務、物流及保全等領域，提供多元選擇。零售餐飲有麥當勞、統一超商、全聯、荃鴻業者釋出大量門市正職與計時人員，彈性工時特質吸引需兼顧家庭的求職族群。

支援服務性的有慈濟居家長照及好伴棒居家長照，招募照服員與督導員；怡誠保全、宏遠保全提供總幹事、行政秘書及社區清潔等近40個職缺。物流與倉儲： 聯興國際物流、嘉里大榮物流、斯巴克環保工程 及 兔比媽咪廚房 徵求聯結車司機、維修士、廚房助理及辦事員。

其中，新哈林運動公司開出「電商部主管」高薪職缺，月薪6萬5千元起，鎖定具備電商與數位管理經驗的高階人才。

基隆就業中心蔡春堂主任表示，不少女性因育兒或照顧長輩等家庭責任暫離職場，為協助離職逾180天的女性重返社會，選在婦幼館辦理徵才活動，並重點推廣勞動部 「婦女再就業計畫」。

該計畫包含三大補助項目：自主訓練獎勵金最高3萬元、再就業獎勵金最高3萬元，以及提供雇主工時調整獎勵金每月3千元、最長12個月，鼓勵企業提供彈性工時職缺。更多資訊詳情請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」網站查詢。

